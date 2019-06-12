El Mundo: украинцам предстоит выбирать между «шуткой, ударом и прилипчивой песней»

«Жил-был президент-комик. Столичный мэр, который некогда был боксёром. И одна рок-звезда, собравшаяся участвовать в парламентских выборах 21 июля, чтобы войти в правящую коалицию», — пишет иронично журналист El Mundo Хавьер Колас в своей статье «Украина — страна, которой правит «шоу». Как отмечает автор, все три истории прямо сейчас разворачиваются на Украине, где часто происходит смена руководства. И вот теперь на помощь украинцам пришли знаменитости.

Чтобы наиболее рассеянные избиратели ничего не перепутали при голосовании, президент Украины Владимир Зеленский назвал свою партию так же, как называется телевизионный сериал, в котором он исполнял роль главы государства — «Слуга народа».

Политическая сила бывшего боксёра Виталия Кличко называется «Удар». И, наконец, 44-летний певец Святослав Вакарчук, вокалист группы «Океан Эльзы», недавно создал партию «Голос».

Вакарчук — известный политический активист, который в 2007 году в течение короткого времени уже заседал в парламенте. В прошлом месяце он объявил, что создаёт свою партию для того, чтобы очистить «токсичное болото, в которое превратился парламент». Согласно опросам общественного мнения, «Голос» сможет пройти в Раду и способен сыграть решающую роль, когда новый президент будет создавать правящую коалицию.

Волнения на Майдане в 2014 году породили определённые ожидания, а Вакарчук и президент-комик Зеленский стали воплощением имеющегося у украинцев желания ещё более масштабных перемен, которых, по мнению многих жителей Украины, до сих пор было недостаточно.

Бывший боксёр Виталий Кличко в политике с 2013 года. На посту мэра Киева он с помощью велосипедных дорожек и зелёных зон пытается превратить украинскую столицу в «витрину перемен», однако на постсоветском пространстве его обычно воспринимают как дурачка, а в интернете ежедневно появляются шутки о нём.

Вокруг Кличко также крутятся другие «звёзды». Например, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Пётр Порошенко в своё время лишил этого политика украинского гражданства, которое ранее сам ему и предоставил. Но после того как Порошенко покинул президентский пост, Саакашвили устроил театральное возвращение на Украину.

«Украинским избирателям теперь предстоит выбирать между лучшей шуткой, самым сильным ударом и самой прилипчивой песней», — подытоживает El Mundo.