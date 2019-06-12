El Mundo: украинцам предстоит выбирать между «шуткой, ударом и прилипчивой песней»

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В ДНР опровергли заявления о продвижении ВСУ к западу от Донецка
Заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин опроверг заявления о том, что украинские военные захватили территории к западу от Донецка.
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Горячкина и Лагно сыграли вничью на шахматном турнире претенденток
Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно в десятом туре турнира претенденток, который проходит в Казани.
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Рухани заявил о заинтересованности Японии в закупке нефти у Ирана
Иранский президент Хасан Рухани в ходе пресс-конференции по итогам встречи с японским премьер-министром Абэ Синдзо заявил, что Япония заинтересована в продолжении закупки нефти у Ирана.
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На Адыгейской ВЭС завершили монтаж первой ветроустановки
На Адыгейской ветряной электростанции завершили монтаж первой ветроустановки. Её мощность — 2,5 МВт, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
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В «Зените» заявили, что инцидент с Лунёвым в аэропорту полностью исчерпан
Пресс-секретарь санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Антон Макаренко прокомментировал инцидент с участием голкипера Андрея Лунёва, произошедший в аэропорту Внуково.
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Премьеры России и Белоруссии обсудили график будущих контактов
Российский и белорусский премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.
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Самсонова проиграла Голубич в первом круге турнира WTA в Ноттингеме
Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от швейцарки Виктории Голубич в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Ноттингеме.
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В Приморье стартовала юношеская регата
В Приморском крае стартовали ежегодные межрегиональные детско-юношеские соревнования по парусному спорту — Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист», сообщает VostokMedia.com.
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Тимошенко рассказала о переговорах с Зеленским
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Нурмагомедов объяснил, почему он хочет провести бой с Сен-Пьером
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал пункт в новом контракте с организацией о возможности проведения поединка с завершившим карьеру канадцем Жоржем Сен-Пьером.
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Эксперт прокомментировал требование Украины на слушаниях в Гааге по газу
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление на слушаниях в гаагском арбитраже представителя Киева Елены Зеркаль о том, что запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность.
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В Дамаске состоялся приём в честь Дня России
В российском посольстве в Дамаске состоялся приём в честь Дня России, сообщает ФАН.
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В Татарстане вручили госнаграды
В Татарстане вручили государственные награды, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента республики.
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Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
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Москалькова оценила идею о смягчении «антинаркотической» статьи УК
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о смягчении ст. 228 Уголовного кодекса о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков.
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Порье о бое с Нурмагомедовым: хочу выйти в октагон и показать всё, на что я способен
Американский боец Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с телеканалом «360» рассказал о состоянии отца.
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Нурмагомедов рассказал, как часто планирует проводить поединки
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, насколько часто он планирует проводить поединки после отбытия дисквалификации.
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В Петропавловске-Камчатском заработал обновлённый терминал международного аэропорта
В Петропавловске-Камчатском начал работу обновлённый терминал международного аэропорта, сообщает VostokMedia.com.
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Нурмагомедов не исключил, что может провести бой в России
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не исключил вероятности проведения поединка на родине.
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Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в сирийских провинциях за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны.
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В Бурятии начали строить вторую солнечную электростанцию
В Бурятии началось строительство второй солнечной электростанции, сообщает VostokMedia.com.
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Нурмагомедов считает, что Фергюсон заслуживает титульного боя
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о возможном поединке с американцем Тони Фергюсоном.
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СМИ рассказали о работах по восстановлению в сирийской провинции Дейр эз-Зор
В сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжаются работы по восстановлению, сообщает ФАН.
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В Самарской области у железнодорожной станции загорелся лес
В Самарской области около железнодорожной станции Курумоч загорелся лес на площади 5 га. На место происшествия направлен пожарный поезд.
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Порье заявил, что привык быть андердогом в титульных поединках
Американский боец Дастин Порье рассказал, как он относится к тому, что не является фаворитом предстоящего поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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Сообщения о минировании парков и метро Москвы не подтвердились
В экстренных службах Москвы опровергли сообщения о минировании станций метро и парков, опасных предметов там не обнаружено.
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Нурмагомедов отметил важность присутствия отца в его углу во время боя с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, насколько для него будет важно присутствие отца Абдулманапа Нурмагомедова в его углу во время поединка с американцем Дастином Порье.
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Нурмагомедов рассказал, возможен ли реванш с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, возможен ли реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
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В Уганде зафиксирован первый случай смерти от вируса Эболы
В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик. Об этом сообщает Associated Press.
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Нурмагомедов признался, что не скучал по боям
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что во время своей дисквалификации не скучал по поединкам.
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Нурмагомедов рассказал, сожалеет ли о потасовке после боя с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, сожалеет ли он об инциденте после боя с ирландцем Конором Макгрегором.
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США расширили санкции по Ирану
Соединённые Штаты расширили ограничительные меры в отношении Ирана, включив в санкционные списки двух человек и одну компанию.
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Гройсман поручил закупать уголь украинских шахт из-за долгов горнякам
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разблокировать закупки угля с шахт в Львовской области и сделать его приоритетным для государственных энергокомпаний,. Данное решение принято для того, чтобы погасить задолженность по зарплатам перед горняками.
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Футболист «Ростова» Ерёменко пропустил матчи сборной Финляндии из-за травмы
Алексей Ерёменко, отец полузащитника клуба «Ростов» и сборной Финляндии по футболу Романа Ерёменко, сообщил, что его сын пропустил матчи национальный команды из-за травмы.
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Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter
Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров. К настоящему времени контроль над аккаунтом восстановлен.
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Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за травмы
Директор велокоманды INEOS Дейв Брэйлсфорд сообщил, что четырёхкратный победитель «Тур де Франс» британец Крис Фрум не выступит в гонке 2019 года из-за травмы.
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Рябков отметил позитивную тональность встречи с Томпсон
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал позитивной встречу с помощником госсекретаря США Андреа Томпсон, которая состоялась в Праге.
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Российская теннисистка Родина проиграла на старте турнира в Ноттингеме
Россиянка Евгения Родина не сумела выйти во второй этап турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Ноттингеме, уступив представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе.
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СМИ: Вратарь сборной России Лунёв устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково
Голкипер сборной России Андрей Лунёв поскандалил с представителями одной из авиакомпаний в московском аэропорту Внуково и был доставлен в отделение полиции.
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Полиция в Москве проверяет сообщения о минировании метро и парков
В Москве полиция проверяет поступившие сообщения о минировании станций метро и парков. Об этом сообщает РИА Новости.
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Велогонщик Фрум госпитализирован после падения на многодневке «Критериум Дофине»
Британский велогонщик Крис Фрум, представляющий Team Ineos, госпитализирован после падения во время прохождения дистанции на многодневке «Критериум Дофине».
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Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его. По словам генпрокурора, глава государства не имеет права делать это.
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На Урале проводится проверка по факту сожжения венков у Вечного огня
В Свердловской области организовали проверку по факту сожжения венков на Вечном огне.
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Игнашевич дал свою оценку игре сборной России в отборочных матчах Евро-2020
Экс-футболист сборной России, тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что команда Станислава Черчесова в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0) сыграла в яркий и доминирующий футбол.
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Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя сообщение о возможном визите в Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, заявил о необходимости постоянного международного присутствия на полуострове.
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«Реал» представил Йовича на стадионе
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
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Помощник госсекретаря США рассказала о темах встречи с Рябковым
Помощник госсекретаря США Андреа Томпсон рассказала о встрече с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. По её словам, дипломаты обсудили ряд стратегических вопросов безопасности и диалог Вашингтона и Москвы.
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Эксперт оценил заявление главы ХДС о необходимости сотрудничества с Россией
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией.
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СМИ: Сильнов мог быть причастен к подделке документов по делу Лысенко
Немецкая пресса сообщает, что первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов мог быть причастен к подделке документов в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко.