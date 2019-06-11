El Mundo: Рада не даёт Зеленскому выполнять предвыборные обещания

Верховная рада, которая дорабатывает свои последние недели, не даёт возможности новому президенту Украины Владимиру Зеленскому начать выполнять данные им обещания, пишет El Mundo. Таким образом парламентарии пытаются не позволить ему прийти на предстоящие парламентские выборы «с ещё более ослепительным ореолом перемен».
Актёр Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая этого года благодаря своей роли главы государства в популярном телевизионном сериале «Слуга народа», сообщает El Mundo. Первым досадным моментом его новой работы стало осознание того, что управлять страной гораздо сложнее, когда сценарии пишет не один и тот же человек.
Зеленский, как отмечает издание, обещал радикальные перемены, мир на востоке и честное правительство. Однако Верховная рада разрушает сценарий нового президента, ведь без поддержки парламента Зеленский пока не может выполнить ни одно из своих предвыборных обещаний.
На Украине президент курирует вопросы внешней политики и обороны, кроме того он обладает правом вето. А вот для решения других вопросов ему нужны содействие со стороны правительства и поддержка парламента. Нынешняя Верховная рада была избрана ещё до начала политической карьеры Зеленского, отмечается в статье.
Новый президент, которому пока не хватает поддержки за пределами его президентского офиса, принеся присягу главы государства, сразу же распустил парламент и объявил о проведении досрочных выборов 21 июля. Его партия «Слуга народа», согласно опросам, пока лидирует, её готовы поддержать, как указывается в статье, 39% избирателей, далее с большим отставанием идут «Оппозиционная платформа — За Жизнь», партии экс-президента Петра Порошенко и «непотопляемой» Юлии Тимошенко, причём последняя вполне может стать парламентским союзником Зеленского, полагает издание.
Между тем члены уходящего парламента не дают покоя новому украинскому лидеру. Они отвергают все его предложения, чтобы не дать ему прийти на выборы «с ещё более ослепительным ореолом перемен». Они отказались отправлять в отставку министра иностранных дел и главу Службы безопасности Украины. Также не получилось вернуть закон, обязывающий высокопоставленных чиновников объяснять происхождение их богатств.
Как напоминает El Mundo, в ходе предвыборной кампании Зеленский давал обязательства отменить депутатскую неприкосновенность, назначить независимого генерального прокурора и запустить Антикоррупционный суд, уже который был создан его предшественником Петром Порошенко. Также он обещал поднять зарплаты и снизить плату за электричество и газ — и правительство уже одобрило этот шаг.
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