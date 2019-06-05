112: Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на усиление огня в Донбассе. Как пишет «112 Украина», он обратился к руководству России и заявил, что обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на усиление огня в Донбассе и обратился к руководству России. Как передаёт «112 Украина», данное обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Хочу обратиться к руководству РФ и командованию её оккупационных сил в Донбассе. Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», — говорится в сообщении.
Зеленский добавил, что обсудит с европейскими коллегами «открытую демонстрацию агрессии со стороны России».
«А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — заявил Зеленский.
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