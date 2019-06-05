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112: Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта в Донбассе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на усиление огня в Донбассе. Как пишет «112 Украина», он обратился к руководству России и заявил, что обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске.
112: Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта в Донбассе
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на усиление огня в Донбассе и обратился к руководству России. Как передаёт «112 Украина», данное обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Хочу обратиться к руководству РФ и командованию её оккупационных сил в Донбассе. Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что обсудит с европейскими коллегами «открытую демонстрацию агрессии со стороны России».

«А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — заявил Зеленский.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
112 Украина Украина Европа
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