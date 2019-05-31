112: Саакашвили вернулся, чтобы помогать Зеленскому

Михаил Саакашвили рассказал, зачем он вернулся на Украину. Как передаёт телеканал «112 Украина», экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области заявил, что вернулся не с целью кому-либо мстить, а собирается помогать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал своё возвращение на Украину. Как пишет «112 Украина», Саакашвили заявил, что вернулся с целью не мстить кому-либо, а помогать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Мой план — помогать команде Зеленского всем:советами, опытом. Потому что успех этого президента — это успех страны», — отметил Саакашвили.
Он добавил, что нельзя допустить, чтобы Зеленский не добился успеха в его работе на должности президента Украины.
«Мы не можем позволить ему не иметь успех», — сказал экс-президент Грузии.
При этом он выразил надежду, что представители команды предыдущего президента понесут ответственность перед законом.
«Те люди, которые врали, крали всё это время и заставили страну потерять пять лет, они должны отвечать, и я буду очень счастлив, когда они ответят, как в Бразилии, как в Южной Корее», — отметил политик.
Он подчеркнул, что кому-то мстить и наказывать — это не его функция, и у него лучше всего получается «только строить».
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