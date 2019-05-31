112: Саакашвили вернулся, чтобы помогать Зеленскому

Михаил Саакашвили рассказал, зачем он вернулся на Украину. Как передаёт телеканал «112 Украина», экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области заявил, что вернулся не с целью кому-либо мстить, а собирается помогать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал своё возвращение на Украину. Как пишет «112 Украина», Саакашвили заявил, что вернулся с целью не мстить кому-либо, а помогать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Мой план — помогать команде Зеленского всем: советами, опытом. Потому что успех этого президента — это успех страны», — отметил Саакашвили.

Он добавил, что нельзя допустить, чтобы Зеленский не добился успеха в его работе на должности президента Украины.

«Мы не можем позволить ему не иметь успех», — сказал экс-президент Грузии.

При этом он выразил надежду, что представители команды предыдущего президента понесут ответственность перед законом.

«Те люди, которые врали, крали всё это время и заставили страну потерять пять лет, они должны отвечать, и я буду очень счастлив, когда они ответят, как в Бразилии, как в Южной Корее», — отметил политик.

Он подчеркнул, что кому-то мстить и наказывать — это не его функция, и у него лучше всего получается «только строить».