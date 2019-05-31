Die Welt: немецкий политик считает ошибкой возвращение России в ПАСЕ

Безусловное возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы — это ошибка, пишет на страницах Die Welt депутат Европарламента от партии зелёных Ребекка Хармс. Вместо уступок Москве она предлагает усилить дипломатическое давление на Кремль в контексте украинского кризиса и добиться от российских властей выполнения Минских соглашений.

То, что украинцы выбрали своим президентом Владимира Зеленского, свидетельствует об их стремлении к свободе, пишет на страницах Die Welt депутат Европарламента от партии зелёных Ребекка Хармс. Но самостоятельно без помощи Запада они справиться не смогут, убеждена политик. При этом на сегодняшний день ставка на санкции и дипломатию представляется украинцам слабой политикой.

Нападения на морские корабли и российская «дипломатия канонерок» в Азовском море, а также раздача российских паспортов в Донбассе показывают, что Кремль продолжает вести себя агрессивно и нарушать международные право и соглашения. Российского президента воодушевляет неослабевающая поддержка проекта «Северный поток — 2» со стороны Германии. Желание многих западных стран, а также Парижа с Берлином вернуть Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы также не сподвигнет его к уступкам, убеждена Хармс. Она считает это решение «ошибкой».

Почему Путин должен в чём-то уступать, если старая Европа и, в частности, Германия делают шаги ему навстречу и не прислушиваются к мнению центральноевропейских и восточноевропейских государств, сетует политик: «Это раскалывает ЕС, а Путин именно этого и добивается».

Берлин и Париж не должны поддерживать безусловное возвращение России в ПАСЕ, советует Хармс. Для начала вместе с другими странами ЕС они должны обязать Москву прекратить блокаду Керченского пролива, потребовать освобождения всех украинских политзаключённых, которые находятся в России, «оккупированном»* Крыму и Донбассе. Необходимо отменить указ о выдаче российских паспортов на востоке Украины, а также добиться вывода российских оружия и солдат из этого региона, настаивает политик.

«Оккупация Крыма незаконна, и санкции должны оставаться в силе, пока она не завершится», — подчёркивает Хармс. Германии и Франции нельзя игнорировать Минские соглашения ради своих экономических интересов и не замечать явных нарушений со стороны Москвы. Нужно настаивать на соблюдении договорённостей, а также ставить перед Россией условия для возвращения в ПАСЕ, советует политик. Таким образом Берлин и Париж поспособствуют укреплению мира и справедливости на Украине и всём континенте, а также помешают расколу Востока и Запада, заключает Хармс.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).