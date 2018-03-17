Yle: бутилированную воду люди пьют вместе с микропластиком Вместе с бутилированной водой в организмы сотен миллионов человек ежедневно попадает множество микрочастиц пластика. Как пишет Yle, в ходе исследования было выяснено, что микрочастицы пластмассы были обнаружены в бутылках каждого из 11 исследованных популярных международных производителей воды. 17 марта 2018 Yle

Yle: чемпионат мира по футболу в России добавит хлопот финским пограничникам Этим летом у погранохраны Финляндии прибавится работы, сообщает Yle. А всё из-за мирового первенства по футболу в России. «Футбольные туристы делают спортивное мероприятие успешным, но они также увеличивают поток через границу», — заявила глава финского МВД Паула Рисикко. 3 февраля 2018 Yle

Yle: финны переизбрали президента за умение ладить с Россией Нынешний президент Финляндии Саули Ниинистё переизбран на второй срок уже после первого тура голосования, поскольку он смог набрать более 60% голосов избирателей, сообщает Yle. Как указывает издание, решающую роль в его победе сыграл его имидж надёжного человека, способного управлять отношениями с Россией. 29 января 2018 Yle

Yle: юбилей Высоцкого в Хельсинки отметили концертом на шести языках В честь 80-летия Владимира Высоцкого в Хельсинки прошёл концерт, на котором песни советского барда прозвучали на шести языках, в том числе даже на иврите, сообщает Yle. Как отмечает радиокомпания, очень многим финнам близка по духу лирика и минорная мелодика певца. 27 января 2018 Yle

Yle: новые российские режиссёры бросают вызов Голливуду Легендарная советская киностудия «Мосфильм» продолжает работать, однако российским режиссёрам приходится приспосабливаться к новым условиям, пишет Yle. Но «традиции советского кино» по-прежнему живы. И сейчас российские кинопроизводители, которые взяли на вооружение и новейшие технологии, вновь бросают вызов американским конкурентам, отмечается в статье. 18 января 2018 Yle

Yle: рождественский стол «старых русских» в Финляндии постепенно уходит в прошлое Рождественский стол русских в Финляндии всегда заметно отличался от традиционного финского, однако с течением времени различия стали исчезать. Как передаёт Yle, сегодня многие блюда можно приобрести в магазине, поэтому говяжий язык с хреном, маринованные грибы и винегрет постепенно уходят в прошлое. 25 декабря 2017 Yle

Yle: посылки для россиян завалили почтовое отделение в Финляндии Россияне не доверяют Почте России, поэтому заказывают одежду в финских интернет-магазинах и забирают посылки в приграничном Тохмаярви, пишет Yle. Учитывая, что в финском городке проживают всего 4,5 тыс. человек, российские посылки буквально завалили местное почтовое отделение, не готовое к подобному ажиотажу. 23 декабря 2017 Yle

Yle: российские хоккеисты «задали трёпку» финским «львам» Российская хоккейная сборная одержала победу над финскими «львами» на Кубке Первого канала со счётом 3:0, передаёт Yle. Тем не менее, несмотря на эту «трёпку», финские хоккеисты считают, что это был ценный опыт, который позволит подготовиться к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане. 18 декабря 2017 Yle

Yle: Дед Мороз и Йоулупукки пожелали россиянам и финнам счастья в новом году На финско-российской границе состоялась традиционная встреча русского Деда Мороза и его финского коллеги Йоулупукки, сообщает Yle. Коллеги пожелали народам России и Финляндии хорошего Рождества и счастья в новом году. Кроме того, Финляндия также отправила в российский город Сортавала грузовик с подарками для детей. 16 декабря 2017 Yle

Yle: финская таможня поймала контрабандиста с сигаретами из России — им оказался дрон Пограничная служба и таможня Финляндии расследуют необычное дело о контрабанде сигарет из России с помощью дрона, передаёт Yle. Как отмечает канал, контрабанда сигарет довольно выгодна, так как в России табачные изделия стоят существенно дешевле, чем в Финляндии. 30 ноября 2017 Yle