Yle: сокрушительная победа партии Орбана на выборах в Венгрии является серьёзным сигналом для ЕС

Эксперты считают, что победа партии Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии с грандиозным отрывом является серьёзным сигналом для Европы о том, что венгры хотят именно такую власть. Как пишет Yle, получение Орбаном такого сильного мандата ещё отразится на работе ЕС, особенно на внешней политике, в основе которой лежит согласованность всех вопросов.
Партия нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана победила на парламентских выборах с грандиозным отрывом. Из 94% подсчитанных голосов 53% были отданы за «Фидес», в то время как альянс шести оппозиционных партий набрал 35% голосов. Партия получит в парламенте большинство мест: 135 мест в альянсе с Христианско-демократической народной партией. Как рассказала Yle старший исследователь Александровского института Каталин Миклошши, она ожидала победы партии «Фидес», но не с таким значительным отрывом.
«Не думаю, что им действительно нужно столько мест. Они и так уже изменили все структуры в Венгрии и контролируют институты правового государства. То, что у них сильный мандат, — серьёзный сигнал для ЕС: венгры хотят именно такую власть», — заявила Миклошши.
Хейно Нююссёнен, читающий лекции по политической истории в Университете Турку, считает, что получение Орбаном такого сильного мандата ещё отразится на работе ЕС.
«Особенно на внешней политике, в основе которой лежит согласованность всех вопросов. К этому мы наверняка ещё не раз вернёмся», — считает эксперт.
Миклошши объясняет популярность Виктора Орбана на родине тем, что в нём видят человека из народа, который поднял уровень жизни венгров.
В Европе Орбан известен как противник европейских принципов правового государства, имеющий пророссийские взгляды. По словам Миклошши, Венгрия начала сближаться с Россией в 2011 году, у Орбана и Владимира Путина отличные отношения: «Он не осудил Россию за спецоперацию на Украине».
Нююссёнен же считает, что эти отношения могут быть просто прагматичными, поскольку Венгрия сильно зависит от российских энергоносителей.
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