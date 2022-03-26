Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: Зеленский выставил странам ЕС оценки за прилежание — и вызвал гнев «нерадивых учеников»

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Лидеры стран Евросоюза уже привыкли к требовательности президента Украины Владимира Зеленского и его критическим высказываниям в адрес партнёров, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако на саммите ЕС в Брюсселе Зеленский превзошёл самого себя, выставив каждому из них «оценку за прилежание»: Польша — «отлично», Германия — «удовлетворительно», Венгрия — «неудовлетворительно». Как отмечает издание, своей речью «украинский учитель» настроил против себя некоторых глав правительств и вызвал гнев особенно «нерадивых учеников».
FAZ: Зеленский выставил странам ЕС оценки за прилежание — и вызвал гнев «нерадивых учеников»
AP

Владимир Зеленский «знает, какую силу могут приобретать слова». В первый день российской спецоперации президент Украины обратился к лидерам Европейского союза «со страстным призывом». С его помощью он «подготовил почву» для гораздо более жёстких санкций в отношении России, чем планировалось изначально, и «проложил дорогу» к прямым поставкам оружия на Украину. В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс «воззвать к совести» членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств. Выступление Зеленского даже стало причиной разговоров о его «высокомерии». Президент Украины выставил «оценки за прилежание». Он «ничуть не приблизил» ЕС к введению ещё более жёстких санкций, а возможно, «даже отдалил», пишет Frankfurter Allgemeine.

Что же произошло? На саммите ЕС Зеленский выступил с третьей за день речью. До этого он обращался к лидерам стран НАТО и G7 — каждый раз с «посланием, заточенным под конкретную аудиторию». От военного альянса он потребовал тяжёлого вооружения, от семи ведущих промышленно развитых стран — торгового эмбарго против России, от ЕС — вступления в интеграционное объединение по ускоренной процедуре и энергетического эмбарго. Его требовательность и критика в адрес партнёров за их нерешительность не стали чем-то совершенно новым. Новым было то, что в своём последнем обращении он «неожиданно прошёлся по каждой стране в отдельности и оценил степень её лояльности».
 
«Литва — за нас. Латвия — за нас. Эстония — за нас. Польша — за нас, — начал Зеленский. — Франция — Эммануэль, я очень верю, что вы будете за нас». Это, по словам автора статьи, звучало как «четыре с минусом». «Греция — верю, что с нами. Германия... Я чуть позже. Португалия — ну практически...», — продолжил Зеленский. Эти страны, скорее всего, заслуживают оценки «удовлетворительно». Он не останавливался: «Нидерланды — при рациональных, так что найдём общий язык…» В конце концов, после выставления оценок 26 странам, «украинский учитель» перешёл к «самому нерадивому ученику»: «Венгрия... я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда. Я был в Будапеште. Я обожаю ваш город. Я был много раз — очень красиво, очень душевно». «Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе?» — спросил Зеленский. Он предложил премьер-министру Венгрии отправиться на набережную Дуная к мемориалу, посвящённому жертвам холокоста, расстрелянным членами венгерской нацистской партии в 1944 — начале 1945 годов.
 
Это была «самая большая провокация», которую Зеленский мог выдать премьер-министру Венгрии. Его ответ не заставил себя ждать. Он был «довольно умеренным по тону, но не по своей сути». Орбан отклонил требования Зеленского об общеевропейском энергетическом эмбарго и поставках оружия из Венгрии, как заявил его пресс-секретарь в пятницу утром, «поскольку они противоречат интересам Венгрии». По его словам, Венгрия хочет «оставаться в стороне от боевых действий», поэтому не собирается поставлять оружие и в дальнейшем. При этом, подчеркнул пресс-секретарь, страна приняла полмиллиона беженцев с Украины. Кроме того, в краткосрочной перспективе энергоносители из России заменить невозможно. «Поэтому мы продолжим выступать против расширения санкций в отношении российских энергетических компаний на всех европейских форумах», — заявил пресс-секретарь. Это, в свою очередь, напоминало угрозу вето — и эффект от слов Зеленского разошёлся с его изначальными намерениями.
 
Венгрия не единственная страна, выступающая против энергетического эмбарго. «Газового и нефтяного эмбарго в отношении Российской Федерации с нами не будет», — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Болгария, Чехия и Словакия также зависят от поставок из России. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил: «Нужно быть осторожным, чтобы собственные меры не навредили европейским гражданам больше, чем России». Той же позиции придерживается правительство Германии. Ранее под председательством Олафа Шольца страны G7 опубликовали заявление, в котором содержался лишь пространный намёк на дальнейшие санкции: «Мы готовы принять дополнительные меры в случае необходимости; мы будем продолжать действовать как единое целое».
 
Однако в четверг и пятницу, после того как президент России Владимир Путин потребовал, чтобы в будущем расчёты за газ производились в рублях, перед лидерами стран ЕС встал вопрос о том, способна ли Россия прекратить поставки газа со своей стороны. Для перевода расчётов в рубли европейцам необходимо приобретать валюту у Центрального банка России, а с ним любые транзакции сейчас запрещены. Шольц указал на действующие контракты, по которым расчёты должны производиться в долларах или евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что требование Путина является «явным нарушением контракта». Схожие мнения высказывали и другие европейские лидеры, однако общей позиции в декларации по итогам саммита представлено не было. По мнению немецкой стороны, это могло бы «оказать  услугу Путину», поскольку, есть вероятность, что он «просто ищет предлог» для остановки поставок.
 
Страны Прибалтики и Польша, поддерживающие энергетическое эмбарго ЕС, предложили новые санкции в отношении Москвы. В совместном заявлении лидеры четырёх стран потребовали «запретить все грузовые автомобильные перевозки из России и Белоруссии и в обратном направлении». Кроме того, они призвали закрыть порты для российских судов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также представил «план спасения Украины», состоящий из десяти пунктов. К ним он добавил другие ранее озвученные требования, включая отключение всех российских банков от системы SWIFT.
 
Однако ничто из этого не вошло в заключительную декларацию саммита — она должна приниматься консенсусом. В тексте декларации лишь подчёркивается, что ЕС готов «безотлагательно ввести новые скоординированные жёсткие санкции в отношении России и Белоруссии». Безотлагательно, но не сейчас, отмечает Frankfurter Allgemeine.
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