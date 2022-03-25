Der Freitag: за членством Украины в ЕС скрывается «крысиный хвост» НАТО

Вступление Украины в Евросоюз — это практически полноценная замена членству в Североатлантическом альянсе, пишет Der Freitag. Ведь и в ЕС с 2007 года действует пункт о коллективной обороне. При этом едва ли не все его страны-члены состоят и в НАТО. В результате если хотя бы одно государство вовлечётся в боевые действия на Украине, это автоматически приведёт к полномасштабному военному конфликту, объясняет автор статьи Йохен Луманн.

Вступление Украины в Евросоюз — это не просто «акт солидарности», пишет Der Freitag. У него будут очень серьёзные экономические, политические, а также военные последствия, ведь с момента подписания Лиссабонского договора в 2007 года членство в ЕС стало практически равноценно членству в НАТО, объясняет автор статьи Йохен Луманн.

Это соглашение было призвано заменить так и не вступившую в силу конституцию ЕС, продолжает немецкое издание. И в нём содержится пункт о коллективной обороне, схожий с пятой статьёй устава Североатлантического альянса. В Ахенском договоре о сотрудничестве между Германией и Францией от 2019 года также есть положение, предусматривающее оказание военной помощи в случае нападения третьей страны.

При этом взаимодействие всех этих пунктов плохо продумано, но очевидно одно, подчёркивает Луманн: «Если Украина войдёт в ЕС, то в случае вооружённого конфликта с Россией она сможет запросить военную помощь у государств — членов ЕС. Так как эти страны за редким исключением состоят и в НАТО, это будет означать, что, если хотя бы одно государство ЕС, предположим, без согласования с Европейским советом окажет военную поддержку и будет вовлечено в боевые действия на своей или чужой территории, то это государство сможет затребовать военную помощь НАТО». Так что с военной точки зрения членство в ЕС — это практически полноценная замена членству в Североатлантическом альянсе, заключает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский или его советники наверняка это знали, убеждён Луманн. Именно поэтому 28 февраля он потребовал, чтобы Евросоюз принял его страну в экстренном порядке. В результате государства Европы стали бы участниками боевых столкновений. Конфликт приобрёл бы схожие масштабы, как и в случае с введением бесполётной зоны над Украиной при поддержке НАТО.

Цель таких заявлений Киева — добиться военной поддержки в конфликте с Россией, объясняет автор. Но Зеленский не говорит об этом открыто, а скрывает свои намерения за, казалось бы, безобидными и вполне легитимными просьбами. А потом военно-политические лидеры Европы обсуждают его просьбу с этических и моральных позиций, не замечая «крысиного хвоста». СМИ же придерживаются официальных объяснений и преподносят этот судьбоносный для европейцев вопрос как «символический акт солидарности и участия».