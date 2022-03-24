Le Figaro: Европа намерена быстро перевооружиться перед лицом российской угрозы

Разговоры о необходимости усиления европейской обороны велись уже давно, но только российская спецоперация на Украине заставила ЕС поспешно начать действия в этом направлении, пишет Le Figaro. Вследствие последних событий вся архитектура безопасности на европейском континенте может быть пересмотрена, отмечает издание. По словам газеты, о дополнительных средствах обороны задумались даже те страны ЕС, которые раньше не отличались интересом к этому вопросу.

«Будильник начал звонить уже несколько лет назад. Но Европа всё ещё пребывала в полубессознательном состоянии, не видя, как тикают часы, разрываясь между мечтами о «стратегической автономии» и ненадёжным комфортом Североатлантического альянса», — пишет Le Figaro об оборонной стратегии ЕС последних лет. Однако военная спецоперация России на Украине не оставила европейцам выбора, отмечает издание.

«Мы изменили свою парадигму», — признался несколько дней назад генеральный директор Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан. «Проект европейской обороны за несколько дней продвинулся вперёд больше, чем за 30 лет», — добавил он.

Европа перевооружается и приходит в боевую готовность, констатирует издание. Всем странам ЕС пришло время увеличить оборонные бюджеты, при этом только восемь членов блока уже тратят 2% своего ВВП на оборону, как рекомендует НАТО своим членам с 2014 года. После начала боевых действий на Украине «безбилетные пассажиры» сферы общей безопасности, такие как Германия, исправились. «Даже в Италии люди обеспокоены», — отмечает один из европейских дипломатов. С военным бюджетом в 1,41% ВВП Рим был одним из самых «отстающих» в ЕС, напоминает газета. Однако в начале марта премьер-министр Марио Драги заявил: «Угроза со стороны России является стимулом для увеличения инвестиций в оборону».

В принятом в понедельник документе под названием «Стратегический компас» 27 стран ЕС констатировали переворот, вызванный возвращением в Европу военных действий. «Более враждебная среда требует от нас сделать шаг вперёд и увеличить наши возможности, нашу готовность действовать, повысить нашу устойчивость и обеспечить взаимную помощь», — говорится в документе.

Теперь Европа должна сформулировать, какие усилия должна предпринять она сама, а какие — НАТО, в котором главенствуют США. С одной стороны, Североатлантический союз укрепляется в своей основной миссии — коллективной обороне на основе Пятой статьи Устава организации, и Европа вносит свой вклад в наращивание потенциала. Однако дел предстоит огромное количество, поскольку кризис выявил уязвимость альянса. Пересечение границ для союзных войск в Европе, в частности, не решён. Отсутствие общей оборонной промышленности в Европе также должно подтолкнуть некоторые страны к закупке вооружений у США, что поставит под сомнение идею суверенитета.

Вся оборонная архитектура в Европе снова станет предметом переговоров, прогнозирует газета. Основополагающий документ, определяющий отношения между Россией и НАТО, также может быть пересмотрен. Возможно, на Востоке континента будут созданы постоянные военные базы.

Соединённым Штатам также придётся пересмотреть свою стратегию в Европе: сейчас на континенте находится 100 тыс. американских солдат, напоминает газета. Это идёт вразрез с первоначальными планами администрации Байдена, которые предполагали постепенный уход американский войск. Для них война на Украине также стала поводом для пересмотра планов, заключает издание.