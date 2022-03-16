Das Erste: «перезагрузка устрашения» — страны НАТО решили нарастить силы на восточном фланге

Страны — члены НАТО отвергли предложение Польши о проведении «миротворческой миссии» на Украине, сообщает Das Erste. Генсек альянса Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что Запад не отправит туда свои войска, но объявил о долгосрочных планах по увеличению контингента на восточном фланге. Некоторые дипломаты убеждены, что это нарушит Основополагающий акт Россия — НАТО, но после событий на Украине Москве не стоит ожидать, что альянс будет соблюдать все договорённости, прописанные в этом документе.
НАТО отвергло предложение Польши о проведении «миротворческой миссии» на Украине, сообщает Das Erste. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг после экстренного заседания министров обороны стран — членов альянса. «Союзники едины во мнении, что НАТО не должно отправлять на Украину никаких сухопутных и военно-воздушных сил», — объяснил он.
Но всё же организация планирует в долгосрочной перспективе существенно усилить контингент на восточном фланге, продолжает немецкий телеканал, называя это «перезагрузкой устрашения». «В восточной части альянса нужно гораздо больше войск c более высокой степенью боевой готовности», — подчеркнул Столтенберг. К тому же он добавил, что необходимо нарастить военно-воздушные и военно-морские силы, а также укрепить кибероборону НАТО. Армиям поручено разработать соответствующие планы. Потом в конце июня в Мадриде на саммите организации главы государств и правительств стран — членов альянса смогут их обсудить и принять.
Пока неизвестно, насколько масштабным будет увеличение численности войск, отмечает Das Erste. По информации СМИ, программный документ уже есть, но его содержание пока что держится в секрете. Некоторые дипломаты убеждены, что изложенные в нём предложения наверняка нарушат Основополагающий акт Россия — НАТО. Но после событий на Украине Москва не может ожидать, что альянс будет соблюдать все договорённости, прописанные в этом документе.
В свою очередь, Германия поддержала долгосрочные планы по увеличению контингента на восточном фланге. Но немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт подчеркнула, что нужно будет ещё обсудить масштабы операции. По её словам, на данный момент никаких признаков того, что территории альянса могут быть атакованы, нет, но полностью этого исключать, конечно, нельзя.
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