Euronews: секретный немецкий бункер с деньгами «на случай ядерной войны» маскировали под дом отдыха

Руководство Западной Германии в период холодной войны опасалось не только возможных ядерных ударов, но и экономических диверсий. Поэтому выпустило целую серию банкнот с особым дизайном, чтобы использовать их для экстренной замены «на случай ядерной войны». Коробки с этими деньгами четверть века хранились в засекреченном бункере, войти в который можно было через дом отдыха с ничего не подозревающими отдыхающими, передаёт Euronews.
В немецком городке Кохем на Мозеле сотни тысяч туристов фотографировали эти склоны. Но до недавнего времени не подозревали, что снимают один из самых секретных объектов холодной войны — здесь четверть века Западная Германия хранила деньги на случай третьей мировой. Смотрители музея утверждают, что об этом бункере не подозревала даже вездесущая Штази.
ПЕТРА РОЙТЕР, владелица бункера: Коробки с деньгами стояли здесь до потолка — специальная серия в банкнотах от 10 до 100 марок на случай, если понадобится заменить действующие, обычные дойчмарки. Рисунки в целом похожи, но детали настолько отличаются, что их можно различить хоть с десяти метров.
Дизайн «аварийных» банкнот был таким же секретом, как и сам бункер. Кроме ядерных ударов, в Бонне опасались экономических диверсий — например, того, что Западную Германию наводнят фальшивые марки. Чтобы этого избежать, и нужны были деньги, которые отличались от уже имевших хождение.
Обменять наличность предполагалось за пару недель. Чтобы было, что выдавать, и выбрали Кохем: тихий курорт вряд ли был в списке целей прямых ядерных ударов. Вход в бункер был замаскирован под дом отдыха Бундесбанка, с совершенно реальными отдыхающими, которые ничего не подозревали.
ПЕТРА РОЙТЕР: Это место было выбрано потому, что расположено в скале на склоне. Мысль была такая: в случае ядерной атаки ударная волна пройдёт над узкой долиной и бункер уцелеет.
С широким распространением копировальной техники к концу 1980-х никакой дизайн уже не смог бы остановить производство фальшивок. Поэтому ещё до падения Берлинской стены «военные» банкноты вывезли и уничтожили, оставив несколько образцов для музеев.
Турция поддерживает российско-украинский переговорный процесс в Белоруссии. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказании нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича за удаление в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
В участок №422 мирового судьи Таганского района поступил протокол об административном правонарушении в отношении TikTok. Платформе грозит новый штраф в размере до 4 млн рублей за отказ удалить запрещённые в России данные.
Потребители сталкиваются с серьёзными проблемами из-за наблюдаемого роста цен на энергоносители и продовольствие в западной части Европейского континента. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Комментарий главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в отношении судьи Виталия Мешкова, который обслуживал матч с «Ростовом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, рассмотрит комитет по этике РФС.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала с призывом убивать российских детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — пока не подавал заявление о банкротстве в Швейцарии. Об этом заявил Альфред Штерн, глава австрийской компании OMV, являющейся финансовым инвестором.
Первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Владимир Полетаев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Владимира Гутенёва ввести государственное регулирование цен на топливо в России.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала 2022 года в Москве ликвидировано около 290 объектов самовольного строительства. От самостроя освобождено свыше 100 тыс. кв. м территорий.
Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о желании Украины иметь мощный пул союзников с чётко прописанными гарантиями безопасности.
Исполнительный директор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон ответил на вопрос по поводу возможного полного отстранения российских спортсменов, которые на данный момент выступают в нейтральном статусе.