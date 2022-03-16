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Euronews: секретный немецкий бункер с деньгами «на случай ядерной войны» маскировали под дом отдыха
Руководство Западной Германии в период холодной войны опасалось не только возможных ядерных ударов, но и экономических диверсий. Поэтому выпустило целую серию банкнот с особым дизайном, чтобы использовать их для экстренной замены «на случай ядерной войны». Коробки с этими деньгами четверть века хранились в засекреченном бункере, войти в который можно было через дом отдыха с ничего не подозревающими отдыхающими, передаёт Euronews.

В немецком городке Кохем на Мозеле сотни тысяч туристов фотографировали эти склоны. Но до недавнего времени не подозревали, что снимают один из самых секретных объектов холодной войны — здесь четверть века Западная Германия хранила деньги на случай третьей мировой. Смотрители музея утверждают, что об этом бункере не подозревала даже вездесущая Штази. 

ПЕТРА РОЙТЕР, владелица бункера: Коробки с деньгами стояли здесь до потолка — специальная серия в банкнотах от 10 до 100 марок на случай, если понадобится заменить действующие, обычные дойчмарки. Рисунки в целом похожи, но детали настолько отличаются, что их можно различить хоть с десяти метров. 

Дизайн «аварийных» банкнот был таким же секретом, как и сам бункер. Кроме ядерных ударов, в Бонне опасались экономических диверсий — например, того, что Западную Германию наводнят фальшивые марки. Чтобы этого избежать, и нужны были деньги, которые отличались от уже имевших хождение.

Обменять наличность предполагалось за пару недель. Чтобы было, что выдавать, и выбрали Кохем: тихий курорт вряд ли был в списке целей прямых ядерных ударов. Вход в бункер был замаскирован под дом отдыха Бундесбанка, с совершенно реальными отдыхающими, которые ничего не подозревали. 

ПЕТРА РОЙТЕР: Это место было выбрано потому, что расположено в скале на склоне. Мысль была такая: в случае ядерной атаки ударная волна пройдёт над узкой долиной и бункер уцелеет. 

С широким распространением копировальной техники к концу 1980-х никакой дизайн уже не смог бы остановить производство фальшивок. Поэтому ещё до падения Берлинской стены «военные» банкноты вывезли и уничтожили, оставив несколько образцов для музеев. 

Дата выхода в эфир 15 марта 2022 года. 

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Euronews Франция Европа
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