Fox News: одним нацистским секретом меньше — на пляже в Нормандии обнаружили нетронутые бункеры

Неподалёку от места высадки союзных сил в Нормандии в 1944 году сегодня эксперты обнаружили два секретных нацистских бункера, сообщает Fox News. По словам журналиста Джоша Гейтса, команда которого занималась поисками этих объектов, бункеры «словно заморожены во времени» и таят в себе множество «артефактов» ушедшей эпохи.

Специалисты обнаружили секретные нацистские бункеры, которые фашисты использовали для противостояния союзным силам при высадке американских и других военных в Нормандии в 1944 году, сообщает Fox News.

Как отмечает ресурс, истории исследования бункеров будет посвящён один из новых эпизодов американской передачи Expedition Unknown («Неизвестная экспедиция»), выходящей на канале Discovery. «Мы нашли нацистские бункеры, которые никто не открывал на протяжении 75 лет. Мы сумели раскопать двери и пробраться внутрь — эти бункеры словно заморожены во времени, там полно всяких артефактов», — рассказал Fox News ведущий и исполнительный продюсер программы Джош Гейтс.

По словам журналиста, его команда обнаружила два больших бункера, в каждом из которых по три-четыре просторные комнаты. Найденные строения принадлежат к комплексу, известному как Батарея Мези и построенному вермахтом на побережье Нормандии. Батарея Мези в свою очередь является частью известного Атлантического вала, системы военных укреплений фашистов вдоль побережья Атлантики, созданных, чтобы предотвратить вторжение союзных сил.

По данным канала, в своей работе эксперты использовали технологию LIDAR, которая позволяет получать информацию об удалённых объектах с помощью лазерных систем. Подобная аппаратура очень эффективна при изучении труднодоступных или не видимых для глаза объектов.

Гейтс рассказал, что в бункере его команда нашла следы пожара — он мог произойти в ходе попытки захватить укрепление. «Странное чувство — очутиться в подобном месте. С одной стороны, это очень здорово, но с другой, это тяжёлый и грустный опыт, потому что здесь когда-то располагались нацистские солдаты», — поделился ведущий.

Fox News отмечает, что сегодня Батарея Мези открыта для посещений, хотя её секреты, как видно, продолжают всплывать и по сей день. Во времена Второй мировой войны это была одна из крупнейших оборонных позиций фашистской Германии, хотя изначально немцы держали её существование в секрете от врагов. Впоследствии батарею захватили американские силы.

Как заявил Гейтс, в бункере эксперты обнаружили различные вещи, принадлежавшие его прошлым обитателям — газовые маски, нацистские шлемы, амуницию. Район Батареи Мези как раз уникален тем, как много нетронутых объектов там ещё можно найти, в то время как все остальные военные укрепления Нормандии были зачищены.

Ранее команда Гейтса уже делала не менее любопытные открытия. Так, исследуя место крушения американского минно-трального корабля USS Partridge, который затонул во время высадки союзных сил в Нормандии, эксперты заметили немецкую авиационную мину. Им пришлось оповестить о находке французских военных, которым предстоит её обезвредить в ближайшее время.

Как напоминает Fox News, исследователи ищут разгадки для «зловещих секретов скрытых нацистских баз» по всей Европе. В 2016 году российские учёные нашли следы секретной нацистской базы на острове Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа на Крайнем Севере. В других странах специалисты также продолжают находить места массовых убийств, тоннели, по которым жертвы сбегали от фашистов, и прочие напоминания о том мрачном периоде в истории.