Главред: Зеленский обвинил СССР и нацистов в развязывании Второй мировой и холокоста

Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что в развязывании Второй мировой войны виноваты Советский Союз и Третий рейх. Как пишет «Главред», Зеленский также добавил, что в том, что нацисты устроили холокост, также виноват сговор «тоталитарных режимов».
Советский Союз и Третий рейх однозначно виновны в развязывании Второй мировой войны и в том, что нацисты устроили холокост, заявил президент Украины Владимир Зеленский после рабочей встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве.
«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — заявил он.
По мнению Зеленского, сегодня у всех демократических стран не осталось выбора, кроме как объединить собственные усилия.
«Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплочённость мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий», — добавил украинский президент.
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