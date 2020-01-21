Не жёсткостью, а поддержкой — Hill рассказала, как Рейган помог распаду СССР и почему Трамп должен вести себя так же

Сегодня консерваторы любят рассуждать, как жёсткий подход помог Рональду Рейгану «победить» в холодной войне с СССР. Однако, как утверждает Марик фон Ренненкампф в The Hill, американский лидер изменил «конфронтационный» настрой на дипломатический, и именно это помогло Михаилу Горбачёву осуществить реформы, положившие конец СССР. По мнению эксперта, Дональд Трамп мог бы использовать такой же подход к Ирану.

«Что ж, они снова это сделали. И опять. Консервативные комментаторы, будь они ослеплены идеологическими предубеждениями или нехваткой фактов, продолжают упорно приписывать распад Советского Союза в заслуги Рональду Рейгану и его конфронтационному подходу к «Империи зла», — пишет в своей статье для The Hill Марик фон Ренненкампф, бывший эксперт Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США.

Однако, как на то указывают исторические факты, либеральные изменения, которые повлекли за собой распад СССР, стали возможны только благодаря «активному дипломатическому взаимодействию между лично Рейганом и умеренным, настроенным на реформы советским лидером». По мнению автора статьи, сегодня очень важно исправить ошибки в понимании причин окончания холодной войны, поскольку это может пригодиться администрации Дональда Трампа в отношениях, к примеру, с Ираном или Северной Кореей.

Ренненкампф подчёркивает, что Рейган действительно пришёл в Белый дом с жёстким, конфронтационным подходом к Советскому Союзу и даже стал существенно увеличивать траты на оборону. Но потом всё кардинально изменилось — после ряда встреч с Михаилом Горбачёвым республиканский президент смягчил свою позицию по отношению к СССР. Только многие американцы не знают, что Рейган отказался от идеи «Империи зла» и отметил, что подобные заявления больше соответствуют «другому времени и другой эпохе». Кажется, воспевающие жёсткость республиканского лидера консерваторы забывают исторические кадры, на которых Рейган, гуляя на Красной площади в Москве, дружески приобнимает Горбачёва за плечо и общается с советскими гражданами.

Кроме того, многие сторонники конфронтационного подхода Рейгана забыли, сколько критики от правых пришлось услышать республиканскому президенту в свой адрес за выбор в пользу дипломатии. Так, публицист Уильям Бакли даже написал, что сдвиг в сторону дипломатического подхода к СССР сравним с «переменой позиции США по отношению к Адольфу Гитлеру».

Конечно, многим консерваторам куда удобнее игнорировать эти исторические факты. Они ведь напрямую противоречат важной идеологической позиции о том, что военное усиление, агрессивность и жёсткие заявления помогают «подмять под себя» авторитарные режимы.

Только благодаря доступу к историческим документам и записям сегодня с уверенностью можно сказать, что ранние воинственные заявления Рейгана никак не повлияли на судьбу Советского Союза. В реальности вклад американского президента в холодную войну и её завершение заключается в том, что он активно поддерживал контакт с Горбачёвым и «хвалил его реформы», которые обеспечили советскому лидеру «свободу для внедрения политических и социальных изменений — перестройки, гласности и демократизации, — которые, в конечном счёте, и стали прочной основой распада СССР».

По словам аналитика, Рейган предвидел всё это ещё в 1984 году, когда написал в своём дневнике: «Если бы мы приоткрыли немного Советский Союз, его лидеры стали бы более смело предлагать вносить изменения в систему».

Ещё консерваторы любят повторять, что «победу» в холодной войне Рейган одержал потому, что потратил на неё больше, чем Москва. Только если снова обратиться к фактам, видно, что в 80-е СССР даже не увеличивал свой оборонный бюджет — более того, Горбачёв сам был против любого повышения расходов, несмотря на настойчивые увещевания ВПК о необходимости ответить на военное усиление США.

Неправы и те, кто утверждает, что жёсткость Рейгана настолько «запугала» СССР, что способствовала выдвижению активного сторонника реформ — Горбачёва. Как объясняет Ренненкампф, Политбюро не знало о настрое будущего советского лидера, когда доверило ему руководство страной, — в условиях геронтократии Горбачёва скорее выбрали за его молодость, и американский президент не имеет к этому никакого отношения.

Автор статьи считает, что сегодня Дональд Трамп мог бы воспользоваться опытом прошлого в отношении Ирана, где сегодня действует умеренное реформистское правительство, лишившее власти своих наиболее антиамерикански настроенных конкурентов. Хотя «конфронтационный подход» США в чём-то оказался полезным и помог подорвать позиции Тегерана, Трампу ещё не поздно «повторить рейгановский успех с дипломатической вовлечённостью». Возвращение к ядерной сделке и поддержка умеренного правительства в Иране со стороны США могли бы окончательно подкосить сторонников жёсткого курса и повлечь за собой «реформы, способствующие настоящим изменениям».

«Со стороны Трампа действительно было бы мудро поучиться у Рейгана, который во время одной из встреч в период холодной войны шепнул Горбачёву на ухо: «Спорим, у консерваторов в обеих наших странах сердце кровью обливается, когда мы пожимаем друг другу руки», — заключает Марик фон Ренненкампф.