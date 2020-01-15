Modern Diplomacy: НАТО — «старый сторожевой пёс» Западной Европы, но усыплять его рано

Как и «старого сторожевого пса»,70-летний блок НАТО мало кто ценит, но никто не задумывается, что будет, если альянса не станет, пишет политолог Йен Ли в Modern Diplomacy. Со всеми своими недостатками НАТО играет основополагающую роль в безопасности Европы, да и действенных альтернатив перед лицом современных угроз у блока нет, отмечает аналитик.

НАТО, недавно отпраздновавший своё 70-летие, сегодня, можно сказать, является незыблемой частью европейской безопасности, пишет в своей статье для Modern Diplomacy Йен Ли, эксперт программы оборонных исследований Школы международных отношений имени Синнатамби Раджаратнама при Наньянском технологическом университете в Сингапуре. Альянс, основанный в начале холодной войны как ответ на угрозу расширения СССР в Западной Европе, почти на три десятка лет «пережил» свою изначальную причину существования, в то время как схожие по своему назначению организации, вроде распавшихся в 70-е Организации Договора Юго-Восточной Азии или Организации Центрального договора, не дотянули даже до конца холодной войны.

Естественно, чтобы оставаться на плаву, НАТО неоднократно пришлось «перерождаться». По мнению Йена Ли, именно «умение старого пса разучивать новые трюки» помогло блоку продолжить существование даже после того, как его первоначальная цель исчезла.

И тем не менее «возраст НАТО не миловал». Сегодня альянс критикуют за бездействие перед лицом «возрождения» уже не СССР, но России. «Относительно сдержанная реакция блока» на присоединение Крыма к российской территории заставила многих задуматься, а справляется ли вообще блок со своей изначальной функцией — «защитой от агрессии извне». Масло в огонь сомнений подлил и президент США Дональд Трамп, сам заявивший о бесполезности НАТО.

Да, у альянса есть свои недостатки, подчёркивает аналитик. Но неужели это повод «усыпить этого старого сторожевого пса»?

По словам Ли, «чтобы судить, есть ли у НАТО будущее, следует понять, что способствовало его успеху в прошлом». Почему этот альянс просуществовал так долго, а схожие организации распались? Одна из основных причин — «ощутимые усилия» США по укреплению обороны Европы. В условиях биполярного противостояния холодной войны, а также учитывая бедственное положение экономик в послевоенной Европе, вклад Вашингтона сыграл решающую роль в создание системы коллективной безопасности, достаточно эффективной для «сдерживания советской экспансии».

Кроме того, нужно понимать, что Североатлантический альянс не просто военный союз — в отличие от других организаций, не доживших до наших дней, он объединяет государства с общими ценностями и целями по обеспечению долгосрочного экономического роста и процветания. В этой системе Америка неоднократно выступала «посредником» между своими европейскими союзниками и помогала побороть возможные напряжённость и недоверие. Ведь нельзя забывать, что в первой половине XX века основной угрозой стабильности в Европе был не Советский Союз, а Германия. Неудивительно, что после окончания Второй мировой войны многие страны в регионе куда больше Москвы волновала перспектива повторного усиления Берлина. Однако Вашингтон всё равно помог добиться единства.

Таким образом Америка, бесспорно, исторически вносит куда больший вклад в существование НАТО, чем её союзники. Однако этот статус обеспечивает ей уникальное положение «первой среди равных», «неофициальное лидерство», отчасти благодаря которому, вероятно, альянс и продержался так долго. Но такое положение нравится далеко не всем — к примеру, действующему президенту США Дональду Трампу. Хотя возможный выход Америки из блока, которым грозил американский лидер, вряд ли приведёт к сиюминутной кончине НАТО — Европа уже не так слаба, — как показывает практика, с США у альянса шансов куда больше.

Но зачем вообще сохранять блок сегодня? После кратковременной передышки от «неустанной бдительности» в годы холодной войны недавнее усиление напряжённости в отношениях с «реваншистской Россией» говорит о том, что угроза никуда не испарилась, а просто затаилась. Так что вопрос здесь состоит не в том, есть ли у «сторожевого пса» новая цель, а в том, чтобы определить, что именно ему делать.

Во-первых, напряжённость с Россией во многом была вызвана расширением НАТО на восток, начавшимся после завершения холодной войны. Поэтому очень важно, где альянс «проводит черту». Хотя Москва, по всей видимости, не стремится возродить СССР, она не собирается терпеть вмешательство Запада в то, что считает собственной сферой влияния. В прошлом успех НАТО в чём-то был обусловлен простотой всей миссии и «понятной природой биполярной системы времён холодной войны». Расширение на восток существенно усложнило задачу альянса и запутало ситуацию, так что с последующими изменениями установившегося положения дел стоит быть осторожнее, настаивает автор статьи.

Во-вторых, после десятилетий активного сотрудничества между членами НАТО установилась настолько тесная связь, что о применении силы между странами внутри альянса сложно подумать. А это значит, продолжительный мир, который бывший главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джемс Ставридис назвал «главным достижением альянса». И важность поддержания этой «оборонной общности» распространяется далеко за пределы просто военных целей.

Наконец, самая простая истина заключается в том, что действенных альтернатив НАТО нет. Даже ООН не может заменить альянс из-за неспособности на решительные действия, когда, к примеру, некоторые постоянные члены Совета Безопасности злоупотребляют своим правом вето. «Со всеми своими недостатками и несовершенствами НАТО остаётся наиболее действенным способом обеспечения региональной безопасности» — опять-таки потому, что других вариантов нет.

«Порой НАТО не ценят, как старого сторожевого пса, и не признают заслуг его участников. Но это потому, что ценность сторожевого пса состоит как раз в том, чего не происходит. И только если такого пса не будет, станет ясно, как он был важен, но к этому моменту может быть уже поздно. 70-летний альянс — признанный сторожевой пёс Западной Европы, и, как бы он ни был стар, он всё равно ещё может укусить», — заключает Йен Ли.