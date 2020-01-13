Президент Эстонии: Россия непредсказуема, но мы приняли меры

Эстония рассматривает Россию в качестве угрозы, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд в своём интервью для Frankfurter Allgemeine. По словам Кальюлайд, в рамках НАТО были приняты меры, надёжно защищающие российских соседей, но это не отменяет важности диалога с Москвой.

Эстония на 100 процентов доверяет НАТО, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд в своём интервью для Frankfurter Allgemeine. Кальюлайд подчеркнула, что альянс выполняет свою основную функцию — ни один из его членов никогда не подвергался нападению третьей стороны. При этом эстонский лидер отметила, что вклад европейских стран должен быть больше, причём как дипломатический, так и военный.

Что касается России, то Кальюлайд рассматривает её как угрозу, поскольку Москва «не принимает всерьёз свои собственные подписи под международными договорами». В частности, Кальюлайд приводит в пример Хельсинкские соглашения, закрепившие право каждого государства на территориальную целостность.

«Мы разделяем общую оценку стран НАТО о том, что Россия — непредсказуемая страна, она нападала на Грузию и Украину. Однако мы, в рамках НАТО, предприняли меры, надёжно защищающие соседствующие с Россией государства», — заявила Кальюлайд. При этом политик отметила, что с Россией необходимо поддерживать диалог — но не отказываться от совместных европейских принципов.

«Когда Россия при Борисе Ельцине признала независимость Эстонии, многие эстонцы надеялись на то, что Россия станет свободной и демократической страной. К сожалению, всё пошло не так», — заявила президент Эстонии.

Кроме того, Кальюлайд выразила своё отношение к проекту «Северный поток — 2»: по её мнению, новый газопровод не поможет ЕС диверсифицировать свои источники энергии, а также отдалит Брюссель от выполнения климатических целей.

На вопрос о её мнении касательно Дональда Трампа Кальюлайд заявила, что американский президент разделяет её представление о безопасности Восточной Европы, а также о мерах, необходимых для укрепления безопасности. По словам эстонского лидера, ей и Трампу удалось найти «личный контакт».