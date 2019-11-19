ERR: посольство России советует экс-главнокомандующему Эстонии «вылезти из танка»

Российские дипломаты призвали эстонского депутата Антса Лаанеотса «вылезти из танка» и содействовать укреплению межпарламентского сотрудничества вместо того, чтобы заявлять о подготовке «агрессии». Так российское посольство прокомментировало утверждения Лаанеотса, занимавшего ранее пост командующего Силами обороны Эстонии, о том, что армия соседней Латвии является «слабым звеном» обороны и не сможет защитить страны Балтии от России, сообщает ERR.
Посольство Российской Федерации в Таллине прокомментировало утверждение депутата Рийгикогу от Партии реформ Антса Лаанеотса о том, что со стороны России идёт подготовка «какой-то агрессии».
«Упомянутый депутат вновь говорит о некоей «готовящейся агрессии» со стороны России, видимо, по привычке, приобретённой за многие годы службы в Советской армии, продолжая видеть окружающий мир через танковый прицел. Вспоминаются слова небезызвестного Козьмы Пруткова: «Всякий специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя». Хочется вновь порекомендовать Антсу Лаанеотсу «вылезти из танка» и повернуться к исполнению своих нынешних парламентских обязанностей, в том числе и в качестве члена группы рийгикогу по связям с Государственной думой Российской Федерации, куда он, как можно предположить, записался без всякого принуждения. Именно на этом сугубо мирном поле есть широкие возможности проявить себя, что в гораздо большей степени отвечало бы интересам наших стран», — прокомментировали в посольстве РФ.
На прошлой неделе, как писал ERR, Антс Лаанеотс выступил в эфире латвийского телеканала LTV7, где заявил, что профессиональная армия Латвии не способна защитить свою территорию и является «слабым звеном» обороны стран Балтии. По словам Лаанеотса, армия Латвии ничего не сможет предпринять против восточного соседа.
Он добавил, что Россия начала перевооружение. «Очевидно, идёт подготовка какой-то агрессии», — предположил Антс Лаанеотс, занимавший ранее пост командующего Силами обороны Эстонии.
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