DELFI: Латвия собирается выслать российских дипломатов «в знак солидарности» с ЕС Латвия собирается выслать одного или нескольких сотрудников российского посольства, которые «занимаются разведкой», сообщает DELFI. Как отмечает издание, это решение Рига может принять в знак солидарности с европейскими державами, которые сейчас обсуждают возможные санкции против России из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 24 марта 2018 DELFI

DELFI: сейм Латвии одобрил переход образования в русских школах на латышский Сейм Латвии в третьем чтении принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают переход школ национальных меньшинств на государственный язык, передаёт DELFI. Как отмечает портал, переход на обучение на латышском будет постепенным и в общих чертах завершится к 2021/2022 учебному году. 23 марта 2018 DELFI

DELFI: Минобороны Латвии заявило о начале информационной атаки против страны В Министерстве обороны Латвии заявили, что против страны развёрнута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии. Как пишет DELFI, источником операции против Латвии стал твит журналиста AP Карло Пиовано, который опубликовал фотографию, компрометирующую президента Банка Латвии. 21 февраля 2018 DELFI

DELFI: Россия и Эстония провели обмен осуждёнными за шпионаж Россия обменяла эстонского предпринимателя Райво Суси, признанного виновным в шпионаже, на своего гражданина Артёма Зинченко, которого эстонские власти обвинили в похожем преступлении, сообщает DELFI. Как отмечает издание, и россиянин, и эстонец подали прошения о помиловании, которые президенты России и Эстонии удовлетворили. 11 февраля 2018 DELFI

DELFI: сейм принял закон о переводе образования на латышский, несмотря на протесты Латвийские парламентарии проголосовали за то, чтобы передать законопроект о переводе школьного образования на латышский язык на рассмотрение парламентских комиссий, несмотря на митинг протеста у здания сейма. По мнению протестующих, это голосование фактически означает ликвидацию в Латвии образования на русском языке, передаёт DELFI. 8 февраля 2018 DELFI

DELFI: в Литве задержали трёх предполагаемых российских шпионов С декабря в Литве арестованы три человека, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Как пишет DELFI, арестованные подозреваются в том, что передавали информацию о военных и стратегических объектах по заказу разведывательных служб России. 2 февраля 2018 DELFI

DELFI: мэр Риги назвал политической провокацией перевод школ на латышский язык Школы Латвии с 1 сентября 2019 года начинают постепенный перевод на обучение только на латышском языке. Как передаёт DELFI, мэр Риги Нил Ушаков назвал данное решение огромной ошибкой латвийского правительства, которая вредит и качеству образования, и стабильности страны. 24 января 2018 DELFI

DELFI: в Литве опасаются, что дешёвая рабочая сила с Украины остановит рост зарплат В 2017 году в Литву прибыло около 20 тыс. украинских мигрантов, при этом годом ранее в страну въехало только 10 тыс. украинцев, сообщает DELFI со ссылкой на Департамент миграции. По мнению аналитиков, трудовая иммиграция в Литву неизбежна из-за эмиграции литовских граждан в другие страны, а также из-за нехватки специалистов. Однако критики уверены, что приток дешёвой рабочей силы с Украины приведёт к остановке роста зарплат в стране. 8 января 2018 DELFI

DELFI: актёра Донатаса Баниониса в Литве обвинили в работе на КГБ Как утверждает Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы, актёр Донатас Банионис во времена СССР работал на Комитет государственной безопасности, сообщает DELFI. Кроме того, по данным центра, агентом КГБ также якобы был дирижёр Саулюс Сондецкис. 7 января 2018 DELFI

DELFI: латвийский сейм окончательно уравнял участников Второй мировой Латвийский сейм в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны. Как передаёт портал DELFI, этот статус получат граждане Латвии, воевавшие в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан данный закон не распространяется. 21 декабря 2017 DELFI