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DELFI: русский язык будет не нужен для окончания школы в Латвии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В этом году в Латвии ученики девятых классов смогут окончить школу без оценок по русскому языку или русской литературе. Как передаёт DELFI, русский язык как второй иностранный сейчас изучают почти в половине латвийских школ. В части учебных заведений не предлагается альтернативы изучению русского языка.
DELFI: русский язык будет не нужен для окончания школы в Латвии
AP

В этом году в Латвии ученики девятых классов смогут окончить школу без оценок по русскому языку или русской литературе. Как передаёт DELFI, об этом сообщила министр образования и науки Анда Чакша.

Министерство планирует также предложить школам, где нет учителей по второму иностранному языку, заключить договор с другим образовательным учреждением об обучении иностранному языку дистанционно.

Как напоминает портал, Министерство образования предложило с 2026—2027 учебного года требовать от школ, чтобы на уровне основного образования в качестве второго иностранного языка школьникам постепенно предлагался один из официальных языков стран Европейского союза или Европейской экономической зоны. Русского языка среди таких языков нет.
 
По имеющимся в распоряжении министерства данным, русский язык как второй иностранный сейчас изучают почти в половине латвийских школ. В части учебных заведений не предлагается альтернативы изучению русского языка.
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источник
DELFI Латвия Европа
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