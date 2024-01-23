ERR: эстонские депутаты требуют закрыть русскоязычные версии сайтов министерств

Консервативная народная партия Эстонии требует закрыть русскоязычные версии сайтов правительства, различных министерств и подведомственных им учреждений. Как передаёт ERR, по словам депутата Яака Валге, русскоязычных версий официальных сайтов нет ни у правительств Латвии и Литвы, ни у министерств этих стран, а Эстония — единственная страна ЕС, которая сохранила такую практику.

Парламентская фракция оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) требует закрыть русскоязычные версии сайтов правительства, различных министерств и подведомственных им учреждений. Как передаёт ERR, это предусматривает проект решения, который фракция EKRE передала в парламентское производство.

Инициатива, если её одобрит большинство депутатов, предусматривает, что парламент обратится к правительству с официальным требованием упразднить русскоязычные версии сайтов министерств и подведомственных им учреждений.

«Как известно, осенью 2022 года фракция EKRE инициировала законопроект, который стремился закрепить статус эстонского языка в публичном пространстве. К сожалению, правительственная коалиция его отвергла. Цель нынешней инициативы та же, но шаг короче. Правительство обязано будет ликвидировать эти русскоязычные сайты. А в Эстонии русскоязычные сайты в настоящее время имеют все 11 министерств правительства республики и более половины других подведомственных учреждений», — рассказал депутат из фракции EKRE Яак Валге.

По его данным, русскоязычных версий официальных сайтов нет ни у правительств Латвии и Литвы, ни у министерств этих стран, а Эстония — единственная страна ЕС, которая сохранила такую практику.

«Кроме Эстонии, в число европейских стран, имеющих русскоязычные версии таких сайтов, входят лишь Молдова, Армения и Белоруссия. Наличие русскоязычных версий сайтов правительственных учреждений является особым знаком, отличающим нас от европейских государств и показывающим, что наша страна не очень серьёзно относится к обеспечению статуса эстонского языка. Также это позиционирует нас частью культурного и политического пространства СНГ. EKRE хочет положить конец этой ситуации», — подчеркнул Яак Валге.