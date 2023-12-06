УН: на Украине сделают невозможным возвращение русского языка в школы

19:03
Первый в истории шахматный турнир на Эвересте пройдёт в 2024 году
Первый в истории международный шахматный турнир на склонах горы Эверест пройдёт весной 2024 года.
19:02
Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Российский президент Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.
19:00
В ЦАХАЛ заявили, что ведут ответный огонь после пусков с территории Ливана
Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала пуски с территории Ливана и ведёт ответный огонь.
19:00
Билялетдинов: если мы вернёмся к системе «весна — осень», то никакой разницы не будет
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов считает, что переход на систему «весна — осень» не позволит избежать матчей в плохую погоду.
18:59
Дерипаска: политика Запада привела к двукратному росту расчётов в юанях
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что санкционная политика Запада стала причиной двукратного роста расчётов в юанях за последний год.
18:55
Билялетдинов: если не соблюдать этикет, то можно выдать боксёрские перчатки Абаскалю
Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов не считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) к действиям тренеров клубов относятся строго.
18:54
Дело о подготовке покушения на журналиста Соловьёва направили в суд
В суд направили уголовное дело о приготовлении неонацистской группировки к убийству журналиста Владимира Соловьёва.
18:54
Коммунальные службы Челябинска переведены в особый режим из-за холодов
В Челябинске в ночь на 7 декабря ожидается резкое похолодание до -25…-32 °С. В связи с этим коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности.
18:54
Более 150 тысяч поездок совершают по биометрии на транспорте Москвы ежедневно
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице ежедневно совершается более 150 тыс. поездок с использованием системы оплаты по биометрии.
18:54
Суд Челябинской области вынес приговор нелегальным мигрантам из Индии
Октябрьский суд Челябинской области рассмотрел дело против 12 граждан Индии, которые незаконно пересекли границу с Россией по пути из Казахстана в Европу.
18:53
Синоптик Шувалов спрогнозировал «архангельские» морозы в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о волне морозов, которая накроет Москву в ближайшее время.
18:53
За два года в Подмосковье благоустроят восемь наукоградов
В Московской области в ближайшие два года проведут работы по благоустройству восьми наукоградов, обустроив комфортную среду.
18:53
В Оренбурге проведут акции ко Дню Героев Отечества
В Оренбурге 8—9 декабря пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества.
18:53
В Татарстане напомнили, когда в школах отменяются занятия из-за холодов
В пресс-службе Минобрнауки Татарстана заявили, что в школах региона могут быть отменены занятия, если температура воздуха на улице опустится до -23 °С и ниже.
18:53
В Удмуртии предупредили о морозах до -37 °С
Спасатели Удмуртии предупредили о сильных морозах в регионе — до -37 °С.
18:52
Объём финансовой поддержки для МСП Тюменской области превысил 3 млрд рублей
Заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова на брифинге в рамках открытия X бизнес-форума «День знаний» в Тюмени заявила, что Тюменская область лидирует среди прочих регионов страны по объёму поддержки малого и среднего предпринимательства.
18:52
В ряде городов Челябинской области объявили режим НМУ
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявлен в ряде городов Челябинской области.
18:52
В Подмосковье откроют более 50 лыжных трасс в парках
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин заявил, что в регионе зимой откроются 52 лыжные трассы.
18:50
Билялетдинов: иная площадка помогла бы тренерам РПЛ выражать мнение без опаски штрафа
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает уместным создать альтернативную медиаплощадку для обсуждения проблем отечественного футбола наставниками клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:43
В Петербурге мужчина спас провалившуюся под лёд девочку
В Санкт-Петербурге мужчина спас провалившуюся под лёд восьмилетнюю девочку.
18:42
Украинские СМИ заявили, что экс-депутата Киву убили в рамках операции СБУ
Ряд украинских СМИ заявили, что бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву в Московской области убили в рамках «спецоперации» Службы безопасности Украины.
18:33
В США высоко оценили шансы Украины проиграть в конфликте без помощи
Украина с большой долей вероятности потерпит поражение в конфликте без дополнительной помощи со стороны США. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
18:30
Синицына: в моём возрасте достаточно пяти попыток четверного в день
Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына высказалась о балансе четверных прыжков и компонентов.
18:30
Google оштрафовали за отказ ограничить доступ к YouTube-ролику
Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к YouTube-ролику.
18:24
Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона-2023/24
Нападающий Илья Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца текущего сезона КХЛ.
18:23
Смолов считает, что нынешний сезон РПЛ — самый конкурентный за последние пять лет
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о текущем сезоне РПЛ.
18:22
РИА Новости: тело экс-депутата Рады Кивы обнаружили в Подмосковье
В Московской области было обнаружено тело, предположительно, экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы.
18:19
«СТРАНА.ua»: в Днепропетровске произошли взрывы
Взрывы произошли в украинском городе Днепропетровске.
18:15
На Ставрополье нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку
В Ставропольском крае нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку, сбежавшую из дома.
18:14
СК возбудил дело о теракте по факту подрыва автомобиля экс-депутата Попова в ЛНР
Уголовное дело о теракте возбудили в Луганске по факту подрыва автомобиля, в котором находился экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Об этом сообщили в СК России.
18:10
Кавазашвили: неправильно ставить Акинфеева выше Бога, а для нас — это Яшин
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова президента ЦСКА Евгения Гинера о том, что вратарь Игорь Акинфеев превзошёл всех российских и советских голкиперов.
18:03
В Белом доме заявили о работе над освобождением заложников из сектора Газа
Работа над освобождением удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС заложников и возобновлением гуманитарной паузы продолжается, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
18:00
Журова считает, что в мире не отреагируют на призыв Магучих отстранить россиян
Депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась мнением о призывах иностранных спортсменов отстранить россиян от международных соревнований.
17:55
Журова заявила, что призыв Магучих отстранить россиян сделан под давлением
Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала призыв украинской легкоатлетки Ярославы Магучих отстранить российских спортсменов.
17:51
Депутат парламента ЛНР Юров подтвердил гибель Попова при подрыве авто в Луганске
Депутат Народного совета ЛНР третьего созыва Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске. Об этом заявил депутат парламента республики Юрий Юров.
17:49
Два работника теплосетей Донецка ранены при атаке украинского БПЛА
Два работника «Донецктеплосетей» получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка.
17:47
МИД Белоруссии: санкции США против белорусских предприятий неэффективны
Санкции США против белорусских предприятий неэффективны, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
17:41
В МВД пообещали помочь семье погибшего в Рязанской области полицейского
Члены семьи погибшего под Рязанью полицейского из Вологодской области Максима Розанова, получившего смертельное ранение при задержании местного жителя, смогут рассчитывать на помощь. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
17:39
Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» в матче Кубка Испании
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян выйдет в стартовом составе на матч Кубка Испании с «Андрайчем».
17:38
Томпсон отказался от поединка с Олейником
Британский боец Оли Томпсон отказался от поединка с Алексеем Олейником из-за непрофессионального отношения к процедуре получения визы.
17:38
Воздушную тревогу объявили на юге и севере Израиля
Сигналы воздушной тревоги объявили на севере и юге Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
17:35
Саитов заявил, что Игры дружбы могут стать конкурентом международным турнирам
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов заявил, что Игры дружбы могут стать конкурентом другим международным соревнованиям, чего опасается Международный олимпийский комитет (МОК).
17:28
Тарасова: судейская оценка не позволяет делать ошибок и тормозит развитие фигурного катания
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что судейские оценки не позволяют делать ошибок, но тормозят развитие этого вида спорта.
17:26
На маршруте М2 в Москве запустили электробусы
Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что в столице на маршруте М2 запустили электробусы.
17:26
Врач Кравцова: в мороз при высокой влажности можно получить переохлаждение
Заведующая отделением неотложной помощи Городской поликлиники №17 Тюмени Кристина Кравцова в преддверии сильных холодов напомнила о мерах безопасности.
17:26
В ТиНАО построят новую детско-взрослую поликлинику
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в ТиНАО инвестор возведёт новую детско-взрослую поликлинику.
17:26
Российские учёные создадут тест-систему для определения болезней сельхозкультур
Сотрудница ФИЦ Биотехнологии РАН Анастасия Давлекамова на полях III Конгресса молодых учёных рассказала, что в институте разрабатывают экспресс-тест для определения распространённых вирусных и бактериальных заболеваний в сельском хозяйстве.
17:26
Метро в Петербурге будет работать в новогоднюю ночь
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в новогоднюю ночь и Рождество метро будет работать в круглосуточном режиме.
17:26
Александр Лазарев определил курс развития Театра Российской армии
Народный артист России Александр Лазарев, вступивший в должность главного режиссёра Театра Российской армии, рассказал, что театр будет развиваться, сохраняя традиции.
17:24
Пискарёв: призывники могут получить возможность служить в Погранслужбе ФСБ
Поправки к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, предусматривающие возможность прохождения срочной службы в органах безопасности, касаются в том числе Пограничной службы ФСБ. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарёв.