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УН: на Украине сделают невозможным возвращение русского языка в школы

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На этой неделе Верховная рада Украины намерена принять изменения в закон о нацменьшинствах для выполнения критерия Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении с ЕС. Как пишут «Украинские новости», после этих изменений языки нацменьшинств в стране получат больше прав, однако русский язык таких прав не получит.
УН: на Украине сделают невозможным возвращение русского языка в школы
AP
Верховная рада Украины на этой неделе намерена принять изменения в закон о нацменьшинствах для выполнения критерия Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении с ЕС. Как пишут «Украинские новости», после этих изменений языки нацменьшинств в стране получат больше прав, однако русский язык таких прав не получит.
 
Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила после встречи с госсекретарём Франции по европейским делам Лоранс Бун в Париже. Она уточнила, что изменения будут касаться, в частности, образования, где обучение происходит на языке национальных меньшинств.
 
«Решено всё же создать дополнительные предохранители, которые делают невозможным утечку российских нарративов и пропаганды. Речь идёт об определённых ограничениях по государственному языку страны-агрессора, страны-оккупанта. Они красной нитью пронизывают сам законопроект», — резюмировала Стефанишина.
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