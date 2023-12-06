УН: на Украине сделают невозможным возвращение русского языка в школы

На этой неделе Верховная рада Украины намерена принять изменения в закон о нацменьшинствах для выполнения критерия Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении с ЕС. Как пишут «Украинские новости», после этих изменений языки нацменьшинств в стране получат больше прав, однако русский язык таких прав не получит.

Верховная рада Украины на этой неделе намерена принять изменения в закон о нацменьшинствах для выполнения критерия Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении с ЕС. Как пишут «Украинские новости», после этих изменений языки нацменьшинств в стране получат больше прав, однако русский язык таких прав не получит.

Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила после встречи с госсекретарём Франции по европейским делам Лоранс Бун в Париже. Она уточнила, что изменения будут касаться, в частности, образования, где обучение происходит на языке национальных меньшинств.

«Решено всё же создать дополнительные предохранители, которые делают невозможным утечку российских нарративов и пропаганды. Речь идёт об определённых ограничениях по государственному языку страны-агрессора, страны-оккупанта. Они красной нитью пронизывают сам законопроект», — резюмировала Стефанишина.