Вести: Харьков продолжает дерусификацию — убирает Пушкина из метро

На станции метро «Пушкинская» харьковского метрополитена демонтировали 19 стихов классика русской литературы Александра Пушкина. Как пишут «Вести», далее в планах — демонтаж ещё двух барельефов с изображением Пушкина.

На станции метро «Пушкинская» харьковского метрополитена демонтировали 19 стихов классика русской литературы Александра Пушкина. Как пишут «Вести», строки из произведений Пушкина размещались на барельефах в виде медальонов на стенах платформы. В планах — демонтаж ещё двух барельефов с изображением Пушкина.

В сентябре активисты направляли мэрии обращение с требованием демонтировать барельефы Пушкина, говоря, что если реакции не будет, то харьковчане могут облить их краской.

Как напоминает издание, в ноябре 2022 года в Харькове демонтировали памятник Пушкину на площади Поэзии. Кроме того, имя поэта убрали из названия Харьковского академического драматического театра, а на улице Пушкинской закрасили мурал с изображением поэта. Сейчас на его месте — стрит-арт с подсолнухами.