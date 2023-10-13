Вести Оригинал

Вести: Харьков продолжает дерусификацию — убирает Пушкина из метро

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На станции метро «Пушкинская» харьковского метрополитена демонтировали 19 стихов классика русской литературы Александра Пушкина. Как пишут «Вести», далее в планах — демонтаж ещё двух барельефов с изображением Пушкина.
Вести: Харьков продолжает дерусификацию — убирает Пушкина из метро
AP

На станции метро «Пушкинская» харьковского метрополитена демонтировали 19 стихов классика русской литературы Александра Пушкина. Как пишут «Вести», строки из произведений Пушкина размещались на барельефах в виде медальонов на стенах платформы. В планах — демонтаж ещё двух барельефов с изображением Пушкина.  

В сентябре активисты направляли мэрии обращение с требованием демонтировать барельефы Пушкина, говоря, что если реакции не будет, то харьковчане могут облить их краской.
 
Как напоминает издание, в ноябре 2022 года в Харькове демонтировали памятник Пушкину на площади Поэзии. Кроме того, имя поэта убрали из названия Харьковского академического драматического театра, а на улице Пушкинской закрасили мурал с изображением поэта. Сейчас на его месте — стрит-арт с подсолнухами.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
В нашем паблике в VK самые свежие статьи и сюжеты зарубежных СМИ
источник
Вести Украина Европа
теги
Александр Пушкин метро русский язык Украина Харьков
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров