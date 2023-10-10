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Вести: Одесская область находится среди лидеров по нарушению языкового закона

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Одесская область Украины находится на третьем месте по количеству обращений о нарушении языкового закона. Как пишут «Вести», наиболее распространëнные нарушения — отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов, проблемы при обслуживании и недостаточная информация о товарах и услугах.
Вести: Одесская область находится среди лидеров по нарушению языкового закона
AP
Одесская область Украины находится на третьем месте по количеству обращений о нарушении языкового закона. Как передают «Вести», за 9 месяцев 2023 года в регионе зафиксировали 388 жалоб.
 
Наиболее распространëнные нарушения — отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов, проблемы при обслуживании и недостаточная информация о товарах и услугах. 
 
По количеству обращений первое место занимает Киев (1109). Далее следуют Харьковская (448), Одесская (388), Днепропетровская (233), Киевская (125) и Николаевская (46) области.
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