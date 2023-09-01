ERR: учителям русскоязычных школ будет очень трудно выучить эстонский за год

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас считает, что многим учителям русскоязычных школ, которые в данный момент не владеют эстонским языком на высоком уровне, будет очень сложно в короткие сроки выучить эстонский, чтобы начать на нём преподавать в рамках перехода на эстоноязычное образование. Как передаёт ERR, она добавила, что по некоторым предметам переход на эстоноязычное преподавание произойдёт позднее, поэтому у таких учителей больше времени на изучение эстонского.

Многим учителям русскоязычных школ, которые в данный момент не владеют эстонским языком на высоком уровне, будет очень сложно в короткие сроки выучить эстонский, чтобы начать на нём преподавать в рамках перехода на эстоноязычное образование. Как передаёт ERR, так считает министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас.

«Я понимаю, что трудно. Если до сегодняшнего времени уровня нет, то за год, если мы говорим о том, что им придётся преподавать в 2024 году, то это будет очень трудно», — заявила Каллас.

Она добавила, что по некоторым предметам переход на эстоноязычное преподавание произойдёт позднее, поэтому у таких учителей больше времени на изучение эстонского.

«У нас есть предметы, которые переходят на эстонский язык через 3—4 года, поэтому для этих учителей время всё-таки есть», — сказала министр.

«Здесь профессионалу надо обдумать в своей голове, насколько они готовы, потому что это действительно очень большая перемена для этих учителей. Там действительно придётся очень напрягаться, чтобы выучить это на таком уровне, чтобы на нём преподавать. Я это очень хорошо понимаю. Я сама помню, как мне пришлось в Тартуском университете преподавать на английском языке, и хотя английский у меня хороший, стоять перед классом и преподавать предмет на английском — это что-то абсолютно другое», — добавила Каллас.

Как напоминает портал, согласно принятому в декабре 2022 году закону, все школы в Эстонии перейдут на преподавание исключительно на эстонском языке. Закон устанавливает, что языком обучения в школах и детских садах является эстонский язык. Первыми на эстонский язык перейдут детские сады и школьные классы с 1-го по 4-й. Это произойдёт в 2024/2025 учебном году.