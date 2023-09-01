ERR: учителям русскоязычных школ будет очень трудно выучить эстонский за год
Многим учителям русскоязычных школ, которые в данный момент не владеют эстонским языком на высоком уровне, будет очень сложно в короткие сроки выучить эстонский, чтобы начать на нём преподавать в рамках перехода на эстоноязычное образование. Как передаёт ERR, так считает министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас.
«Я понимаю, что трудно. Если до сегодняшнего времени уровня нет, то за год, если мы говорим о том, что им придётся преподавать в 2024 году, то это будет очень трудно», — заявила Каллас.
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