Guardian: Варшава стала самым русскоговорящим городом за пределами бывшего СССР

Многие поляки испытывают давнюю настороженность по отношению к России, однако столица Польши сегодня стала, пожалуй, самым русскоязычным городом за пределами стран, ранее входивших в состав Советского Союза. Как пишет The Guardian, украинцы, белорусы и иммигранты из бывших советских республик Центральной Азии в повседневной жизни используют именно русский язык.

Многие поляки испытывают давнюю настороженность по отношению к России, и эти чувства только усилились после начала конфликта на Украине. Однако, как пишет The Guardian, даже несмотря на то, что большинству российских граждан в Польше не рады, русский язык в стране звучит всё чаще. К настоящему времени Варшава стала, пожалуй, самым русскоязычным городом за пределами стран, ранее входивших в состав Советского Союза.

Как отмечает издание, говорящие на польском языке по-прежнему составляют подавляющее большинство населения Варшавы, но русскоязычные на сегодняшний день являются наиболее заметным языковым меньшинством, и их количество в последние годы растёт постепенно и по разным причинам.

Наиболее значимым фактором стала спецоперация на Украине, в результате которой миллионы украинцев уехали в Польшу. Около миллиона осталось, пополнив многочисленное украинское население, уже находящееся в стране. Статистика показывает, что в настоящее время в Польше проживает более 3 млн украинцев, что означает, что около 8% населения Польши являются гражданами Украины.

Но велико в польской столице и число белорусов. Протесты 2020 года в Белоруссии привели к тому, что десятки тысяч белорусов, в основном русскоязычных, покинули родину и воспользовались относительно либеральными законами Польши о проживании белорусов. Левон Халатрян, один из владельцев бара, управлял баром и в Минске перед выборами 2020 года, когда присоединился к предвыборной команде лидера оппозиции Виктора Бабарико, который был заключён в тюрьму и отстранён от участия в выборах.

Халатряна также посадили в тюрьму после протестов, и он провел там несколько месяцев, прежде чем его перевели в трудовой лагерь. Он прибыл в Варшаву в январе и открыл бар Backdoor Bar вместе с двумя знакомыми, которые управляли одноимённым баром в Минске.

«Около 80 процентов наших гостей — белорусы, большинство остальных — украинцы. Иногда сюда забредает британский турист, а иногда даже поляк», — говорит он.

«Мы бы хотели, чтобы было 50/50 — место, куда приходят поляки, но также и безопасное пространство для белорусов, поскольку мы понимаем, что мы здесь надолго», — добавил он.

Многие русскоязычные украинцы в Польше изучают польский язык, а некоторые переходят на украинский дома, и этот процесс также продолжается внутри Украины с начала конфликта. Но для других нелегко переключиться с одного языка на другой в одночасье.

«Никто никогда не говорил мне ничего агрессивного, но, конечно, немного неудобно говорить по-русски, учитывая здешнюю историю», — говорит Марина, 37-летняя беженка из Запорожья, которая прибыла в Варшаву прошлой весной и сейчас работает маникюршей в салоне, который обслуживает в основном женщин с Украины.

«Я стараюсь говорить на базовом польском в магазинах, на работе я часто говорю по-украински, но большинство моих разговоров с семьёй и друзьями, которые у меня здесь есть, ведутся на русском, я не собираюсь внезапно менять свой родной язык», — сказала она.

В то время как у немногих поляков возникают какие-либо проблемы с тем, что они слышат русскую речь на улице, у некоторых присутствие русскоязычных украинцев вызывает негативную реакцию.

«Конфликт убил русский язык как нейтральный язык общения», — заявил Мирослав Скурка, глава Союза украинцев в Польше.

Скурка сказал, что его организация, которая помогала координировать поддержку украинских беженцев, получила многочисленные звонки от поляков. Те хотели помочь, но были встревожены, узнав, что украинцы, которым они помогали, продолжали говорить по-русски.

Он указал на весенний опрос общественного мнения, который показал, что отношение поляков к украинцам в стране постепенно становится менее позитивным. По его словам, одной из причин было то, что большинство украинцев в Польше говорили по-русски.

«Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это об их политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский», — сказал Скурка.

К числу русскоговорящих в Варшаве добавилась новая группа иммигрантов из бывших советских республик Центральной Азии, которые получают разрешения на работу в Польше, чтобы занять такие должности, как водители такси или курьеры доставки.

Сулимжон из Таджикистана прибыл в Варшаву в марте и работает водителем такси в городе.

«Я провёл три года в Москве, работая в шашлычной, но когда услышал, что есть возможность приехать в Европу, подумал, что это намного лучше, чем в России», — сказал он.

Сулимжон рассказал, как знакомые из постсоветских стран помогли ему приехать и адаптироваться в Варшаве: он прилетел в российский Калининград, где заплатил посреднику с Украины деньги за консультацию о том, как подать документы в польское консульство и получить рабочую визу.

После приезда он нашёл место в общежитии на окраине Варшавы, где делит комнату с другими таджиками, а также таксистами и курьерами из Узбекистана, Армении и Грузии. Основным языком общения среди них является русский. Пока он не может сказать больше нескольких слов по-польски, но многие из его клиентов — украинцы или белорусы, с которыми он также может говорить по-русски.

«Варшава немного похожа на Москву. Это как мини-СССР, где разные национальности говорят друг с другом по-русски», — сказал он.