«Обязательно завербуют»: поляков предостерегли от поездок в Россию

Россия усилила свои «агитационные действия» с целью привлечь иностранцев, в том числе поляков, в российские вузы, на стажировку или просто на языковые курсы, предупредил полномочный представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин. В Twitter он назвал такую поездку ловушкой, в ходе которой иностранца «обязательно завербуют и предъявят ему компромат», пишет TVP Info.
«Кремль использует поездки в Россию в целях учёбы, стажировок или курсов для агитации и вербовки», — написал в понедельник в Twitter полномочный представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин. По его мнению, на сегодняшний день такая практика — это не что иное, как ловушка, сообщает TVP Info.
Замминистра координатора спецслужб указал на то, что Россия предпринимает всё более активные попытки привлечь иностранцев, в том числе поляков, в Россию на учёбу. «Российские институты, занимающиеся такой вербовкой, усилили свою агитационную деятельность», — добавил он.
Жарин уверен, что под прицел Россия берёт не только иностранную молодежь, но и взрослых, особенно сотрудников привлекательных с разведывательной точки зрения секторов, которые проявляют интерес к обучению на российской территории. У него нет сомнений в том, что участие в подобных поездках связано с высоким риском вербовочной деятельности со стороны российских служб.
«Языковые курсы или обучение в вузе — это отличная возможность для российских служб проводить агрессивные действия в отношении иностранцев. Российские спецслужбы на своей территории могут легко организовать подходящее обстоятельства для вербовки, в том числе подготовить материалы и компрометирующие ситуации, которые они впоследствии используют в целях шантажа», — написал он.
Более того, по мнению замминистра координатора спецслужб, такие поездки Россия рассматривает в качестве поля действий для своей мягкой силы, ведь благодаря ей стажёры распространяют пророссийскую точку зрения на Западе.
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