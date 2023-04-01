Замглавы МИД Польши: механизм изоляции России даёт сбой — у неё по-прежнему весомый голос

Польша выступает за то, чтобы лишить Россию возможности влиять, в том числе на другие государства, путём максимально полной изоляции, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский. Одновременно он признал, что механизм изоляции Москвы в международных организациях даёт сбой, ведь вместо приостановки членства России в Совбезе ООН она станет его председателем, пишет Nasz Dziennik.

«Это совершенно не смешно, потому что это, к сожалению, служит доказательством того, что в международных организациях этот механизм изоляции России не работает как следует», — прокомментировал сегодня замглавы МИД Польши Павел Яблонский председательство России в Совете Безопасности ООН с 1 апреля. «Мы выступаем за то, чтобы лишить Россию возможности влиять, в том числе на другие государства, путём максимально большой и далекоидущей изоляции», — подчеркнул замминистра.

Яблонский обратил внимание на то, что хотя Польша больше и не является членом Совета Безопасности ООН, она будет проводить переговоры со своими союзниками, которые будут в нём заседать. Он призывает осознать, что, в случае если ключевую позицию в ООН будет занимать «страна-агрессор, нарушающая международное право», действия ООН и Совета Безопасности совершенно не будут эффективны. «Вообще-то должно быть так, чтобы Россию исключили или приостановили её членство в этих организациях», — подчеркнул он.

Одновременно замглавы МИД Польши признал, что у России есть много союзников в других странах, особенно в бывших колониях, негативно настроенных к Западу. «У России там имеется сеть связей, в том числе личных. Многие люди, к примеру, из стран Африки и Ближнего Востока, имеют такие отношения», — отметил Яблонский. Он также подчеркнул, что Польша будет предпринимать попытки по внесению своего вклада в восстановление отношений на линии Европа — Африка, но именно на партнёрской основе.