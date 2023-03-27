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Моравецкий: фиаско Украины будет равнозначно поражению Запада

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Поражение Киева в украинском конфликте будет иметь для Запада намного более глубокие последствия, чем итоги вьетнамской войны, уверен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Одновременно он призывает считаться с серьёзным потенциалом и силами России, даже несмотря на то, что, по его словам, Украина хорошо вооружена для осуществления контрудара, сообщает Wirtualna Polska.
Моравецкий: фиаско Украины будет равнозначно поражению Запада
AP

«Я считаю, что, даже если дело дойдёт до того, что Китай решит сильно ангажироваться в продолжающуюся войну, США увеличат свою поддержку Украине, потому что поражение Украины равнозначно поражению Запада», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с Financial Times.

По словам главы польского правительства развитие событий в этом ключе стало бы большей катастрофой, нежели последствия вьетнамской войны. «Это были бы уже совершенно иные обстоятельства вокруг нас», — добавил премьер-министр.

В свою очередь, в интервью The Wall Street Journal польский лидер подчеркнул, что нельзя упускать из виду и недооценивать существенный потенциал и жёсткую силу России. Одновременно он добавил, что спустя многие месяцы поставок оружия с Запада Украина уже готова нанести удар по российским силам. 
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источник
Wirtualna Polska Польша Европа
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