Моравецкий: фиаско Украины будет равнозначно поражению Запада

Поражение Киева в украинском конфликте будет иметь для Запада намного более глубокие последствия, чем итоги вьетнамской войны, уверен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Одновременно он призывает считаться с серьёзным потенциалом и силами России, даже несмотря на то, что, по его словам, Украина хорошо вооружена для осуществления контрудара, сообщает Wirtualna Polska.
«Я считаю, что, даже если дело дойдёт до того, что Китай решит сильно ангажироваться в продолжающуюся войну, США увеличат свою поддержку Украине, потому что поражение Украины равнозначно поражению Запада», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с Financial Times.
По словам главы польского правительства развитие событий в этом ключе стало бы большей катастрофой, нежели последствия вьетнамской войны. «Это были бы уже совершенно иные обстоятельства вокруг нас», — добавил премьер-министр.
В свою очередь, в интервью The Wall Street Journal польский лидер подчеркнул, что нельзя упускать из виду и недооценивать существенный потенциал и жёсткую силу России. Одновременно он добавил, что спустя многие месяцы поставок оружия с Запада Украина уже готова нанести удар по российским силам.
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