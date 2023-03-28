Niezalezna: после заявления Путина в Польше заговорили о размещении у себя ядерного оружия

Сейчас самое что ни на есть лучшее время для размещения ядерного оружия на территории Польши, уверен политик Марек Савицкий. В настоящей ситуации статус ядерной страны позволил бы Варшаве избежать как шантажа со стороны Москвы, так и угрозы раздела страны. Этим вопросом, по его словам, стоит заняться сразу же после создания постоянной базы армии США в Польше, сообщает Niezalezna.

В субботу Владимир Путин заявил, что его страна разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Более того, Москва уже передала Минску среди прочего десять самолётов, способных нести это оружие, строительство хранилища для которых будет завершено уже к 1 июня, пишет Niezalezna.

Польское издание отмечает, что слова российского лидера столкнулись с сильным сопротивлением многих стран, в том числе и Польши. Реакция поступила и со стороны НАТО, пресс-служба которого подчеркнула, что российская ядерная риторика весьма опасна и безответственна.

Одновременно многие эксперты полагают, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии появилось ещё до начала украинского конфликта с целью увеличения контроля России над соседской страной. «У меня нет никаких сомнений на счёт того, что в Калининградской области есть ядерное оружие. Белоруссия уже три года не является суверенным государством. Это просто-напросто протекторат Путина. Так что если он хочет, он может перемещать туда сколько угодно оружия и в любое время…», — уверен польский депутат Марек Савицкий. «Самолёты с ядерными боеголовками всего за несколько десятков минут прилетят из российских аэропортов в белорусские. Это для них не проблема в плане логистики», — добавил политик.

По его словам, происходящее надо воспринимать как сигнал. «…Настало самое время для того, чтобы и на территории Польши разместить ядерное оружие, чтобы оно также сдерживало Путина», — призвал Савицкий. «Нам вовсе не нужно его применять, но им стоит обладать — не помешает быть в состоянии готовности. Необходимо сказать и то, что мы не дадим своего согласия ни на раздел, ни на шантаж», — добавил он. Политик уверен, что разместить оружие стоит сразу же после создания постоянной базы войск США в Польше.

В свою очередь, депутат от партии «Право и справедливость» Анджей Коштовняк считает, что Польше необходимо не только приложить необходимые усилия для присоединения к программе Nuclear Sharing, но и оказать существенное давление на белорусское и российское государство. «Эти два давления должны идти в паре, чтобы быть эффективными в отношении Путина, который понимает, что он вступил в коридор, в конце которого темнота…», — объяснил политик. Он надеется на то, что более суровые предупредительные меры со стороны Запада заставят российского лидера сделать шаг назад.

Коштовняк также считает, что в настоящее время реальное влияние самих белорусов на белорусское государство находится на очень низком уровне, если оно вообще имеет место быть. Более того, по его оценкам, на сегодняшний день белорусское государство в плане военного союза стало де-факто частью России.