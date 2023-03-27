N-TV: американские эксперты не видят повышенной угрозы в размещении ядерного оружия России в Белоруссии

По версии американских экспертов Института изучения войны, планы России разместить на территории Белоруссии ядерное оружие не несут дополнительной угрозы ядерной войны, отмечает немецкий телеканал N-TV. Россия и без того уже способна достичь любой точки на планете с помощью своего ядерного оружия, однако президент Владимир Путин вряд ли применит его на Украине или где-либо ещё, считают американские специалисты.

По мнению американских экспертов, объявление лидера Кремля Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии не несёт растущей угрозы ядерной войны, сообщает немецкий телеканал N-TV. Это объявление незначительно для «риска эскалации ядерной войны, который остаётся крайне низким», говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Россия уже может достичь любой точки на Земле с помощью своего ядерного оружия. Путин, однако, «избегает риска и неоднократно угрожает применением ядерного оружия, не намереваясь доводить дело до конца», полагают эксперты.

С их точки зрения, Владимир Путин хочет нагнетать на Западе страх перед ядерной эскалацией, чтобы сорвать поддержку Украины, например, в поставках тяжёлого оружия. По мнению ISW, по-прежнему «очень маловероятно, что Россия применит ядерное оружие на Украине или где-либо ещё». Этот шаг Путина был анонсирован ещё до начала военной спецоперации России на Украине, отмечает ISW. Размещая ядерное оружие в Белоруссии, Россия в первую очередь укрепляет своё влияние в этой бывшей советской республике.

В интервью российскому государственному телевидению президент Путин объявил о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии — среди прочего, на том основании, что США также держат такое оружие у своих европейских союзников. В прошлом российский президент призывал к выводу ядерного оружия из Германии. По словам Путина, обучение обращению с этим оружием в Белоруссии должно начаться в апреле, а строительство складов для ядерных ракет будет завершено 1 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко требовал размещения ядерного оружия на территории своей страны ещё до начала боевых действий на Украине.

В новом анализе ISW эксперты также ставят под сомнение заявление Путина о том, что в этом году будет построено или модернизировано 1600 танков. Согласно анализу, единственный танковый завод России, Уралвагонзавод (УВЗ), может производить только 20 танков в месяц. Однако страна ежедневно теряет во много раз большее количество в конфликте на Украине. Путин в основном пытается создать «ауру советской эпохи» с её тогдашней мощной военной промышленностью, отмечают авторы ISW. Однако, по их убеждению, его заявления не имеют ничего общего с реальностью. Экономическая мощь и военный потенциал США и европейцев превосходят российский, передаёт немецкий телеканал N-TV, ссылаясь на американских экспертов.