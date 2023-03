Times: эксперты опасаются, что ядерная атака Северной Кореи способна навредить США

Демонстрация и новые испытания северокорейских баллистических ракет типа «Хвасон-17», каждая из которых потенциально способна нести несколько ядерных боеголовок, вызывают сомнения в способности США эффективно противостоять потенциальному ядерному удару. И хотя некоторые аналитики полагают, что часть из 11 северокорейских ракет, продемонстрированных на улицах Пхеньяна, могли быть «муляжами», Пентагон должен активизировать усилия по модернизации своей системы ПВО, пишет The Times.

Существует опасность того, что Соединённые Штаты могут оказаться неспособны эффективно отразить потенциальную ядерную атаку со стороны Северной Кореи, предупреждают эксперты. В прошлом месяце на площади Сун в Пхеньяне в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына были публично продемонстированы 11 межконтинентальных баллистических ракет типа «Хвасон-17», каждая из которых потенциально способна нести несколько ядерных боеголовок. И это вызывает серьёзную обеспокоенность, пишет The Times.



Мало того, всего за несколько часов до начала встречи на высшем уровне в Токио, куда президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл 16 марта для переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, был осуществлён новый запуск: Северная Корея провела 70-минутный испытательный полёт своей межконтинентальной баллистической ракеты. Эта ракета, потенциально способная достичь территории Соединённых Штатов, пролетела около 620 миль (1000 км) и упала в море между Корейским полуостровом и Японией, сообщается в статье.



По оценкам экспертов, такое мощное северокорейское оружие может создать серьёзные проблемы для 44 перехватчиков американской системы противоракетной обороны, которые растянуты длинными рядами в шахтах, расположенных на военных базах Калифорнии и Аляски для ответа на «ограниченную» атаку межконтинентальной баллистической ракеты со стороны Северной Кореи или Ирана. Однако возникают сомнения относительно способности США эффективно противостоять ядерному удару из Пхеньяна, отмечается в статье.

Вашингтон не раз заявлял, что его система обороны предназначена исключительно для борьбы с «мелкомасштабной» угрозой, а не для подрыва ядерных средств сдерживания таких соперничающих сверхдержав, как Россия или Китай, пишет The Times: «Москва никогда не доверяла США в этом вопросе, однако тот факт, что всего установлено лишь 44 перехватчика, должен был убедить даже сомневающихся российских генералов в том, что система ПРО не была направлена в их сторону».



Но проблема в том, что способность этого небольшого количества перехватывающих систем своевременно справиться с потенциальным ударом со стороны Северной Кореи теперь находится под вопросом, подчёркивается в статье. Некоторые неправительственные американские эксперты по ядерному вооружению, в частности, выступили с предостережениями, что перехватчики в Соединённых Штатах могут быть подавлены в случае массированной атаки десятка северокорейских ракет типа «Хвасон-17».



По словам одного из экспертов, испытания американских перехватчиков проводились в ночных условиях всего один раз — и потерпели неудачу. Это доказывает, по его мнению, что существующая в США система не способна эффективно работать в темноте и нуждается в солнечном свете, чтобы можно было отследить и оперативно перехватить ракету противника, несущую ядерную боеголовку.



Однако в реальности всё не так просто, пишет The Times. Действительно, если бы Северная Корея запустила одновременно все свои 11 ракет, оснастив каждую из них несколькими ядерными боеголовками, и все они смогли бы сработать без сбоев, тогда американские перехватчики, каждый из которых имеет всего одну боевую машину на борту, теоретически могли бы оказаться в меньшинстве, сообщается в статье.



Но с практической точки зрения реализовать такую атаку было бы крайне сложно, а некоторые аналитики полагают, что часть из 11 северокорейских межконтинентальных баллистических ракет на улицах Пхеньяна могли быть «муляжами», отмечается в статье. Кроме того, противоракетная оборона — это не только перехват приближающихся боеголовок, поясняют эксперты. С точки зрения стратегического планирования подход США к ядерной угрозе со стороны Северной Кореи включает также сбор разведывательных данных, предупреждения в адрес Пхеньяна, а при необходимости и определённые «упреждающие» действия.



«В случае если между Северной Кореей и Америкой будет реализован сценарий войны, США не собираются ждать, пока Пхеньян запустит ракеты, прежде чем реагировать», — рассказал Иэн Уильямс, заместитель директора проекта противоракетной обороны в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. «Реальность такова, что как только появится уведомление о готовящемся запуске ядерных ракет, США отправятся за ними и уничтожат их ещё до запуска», — пояснил эксперт.



«США будут использовать множество методов для нейтрализации ракет, в том числе и гиперзвуковые ракеты, которые разрабатываются для поражения цели в максимально короткие сроки. Кроме того, есть электромагнитное оружие, которое способно вывести из строя их пусковые механизмы, и мы атакуем их командные центры, чтобы помешать отдать приказы о запуске ракет — так что дело не только в том, сколько перехватчиков у нас есть, чтобы уничтожить их ракеты, но и в общей оборонной стратегии», — заявил Уильямс в интервью The Times.



В отличие от бывшего президента Дональда Трампа, который пытался «подружиться» с Ким Чен Ыном, хотя эта политика в итоге оказалась безуспешной, нынешний глава Белого дома Джо Байден пока не проявлял особого интереса к тому, чтобы добиться расположения Пхеньяна, говорится в статье. Тем не менее представители Госдепартамента несколько раз пытались возобновить переговоры, чтобы обеспечить хоть какую-то действенную форму связи с Северной Кореей. Однако это также закончилось безрезультатно, констатирует The Times.



«Таким образом, противоракетная оборона в Форт-Грили на Аляске и в Ванденберге в Калифорнии остается последней линией обороны США», — подчёркивается в статье. И в отличие от планов Рональда Рейгана по космической противоракетной программе «Звёздные войны», которая смогла бы защищать США и Европу от любого массированного советского ядерного удара, в настоящее время практически все американские перехватчики направлены на Северную Корею и Иран, сообщает The Times.



Осознавая опасность растущего военного потенциала Северной Кореи, Пентагон также заключил контракт с оборонной технологической компанией Northrop Grumman на разработку перехватчика следующего поколения для так называемой наземной системы ПВО. Планируется, что каждый из этих новых перехватчиков будет иметь на борту несколько боевых машин, говорится в статье.



Перехватчики — это оружие для поражения, поясняет автор. В них нет заряда взрывчатки: они лишь должны чётко определить приближающуюся ядерную боеголовку среди массы летящего мусора, образующегося при отделении боеголовки от ракеты и ракеты-носителя, и навести на цель. Когда в строй будет введён новый перехватчик с несколькими машинами поражения, то каждая из них сможет поражать несколько целей одновременно, однако для каждого перехватчика по-прежнему будет иметься заданный радиус действия.



Это могло бы изменить динамику потенциального военного противостояния с Северной Кореей. Однако маловероятно, что первые испытания этой новой системы получится осуществить раньше 2026 года, пишет The Times. В то время как существующие перехватчики на 40—50% провалили испытания, хотя это ни разу не было вызвано системными техническими неисправностями, отмечается в статье.



В частности, у одного из них возникли проблемы с бортовой батареей, а в другом случае коррозия, образовавшаяся на рукоятке, помешала запуску. Но даже тот факт, что проверки могут не проводиться на протяжении года или больше, может служить поводом для беспокойства, подчёркивается в статье: «Перехватчики, которые круглые сутки находятся в шахтах, должны проходить лётные испытания более регулярно. Но военные, похоже, пребывают в уверенности, что все 40 единиц, развёрнутых в трёх шахтных полях на Аляске, и ещё четыре на одном шахтном поле в Калифорнии, полностью готовы к действию».



Текущий оборонный бюджет Соединённых Штатов позволяет установить еще 20 шахт для перехватчиков в форте Грили, и работа в этом направлении уже ведётся, сообщается в статье. Кроме того, уже давно ведутся дискуссии о возможном строительстве ещё одного объекта для системы противоракетной обороны на востоке страны. Скорее всего, он будет размещаться в одном из трёх штатов — Мэн, Огайо и Нью-Йорк. Однако деньги для этого до сих пор не были выделены, отмечает The Times.



В то же время Уильямс опроверг заявления о том, что действующие американские передатчики не способны эффективно работать в ночное время. По его словам, электрооптическая компьютерная технология, используемая в системе для попадания на поражение, по сложности сравнима с космическим телескопом имени Джеймса Уэбба. «И с Луны всегда поступает достаточно света, поэтому проблем при работе ночью не возникает», — заверил Уильямс в интервью The Times.