PD: Китай выразил серьёзную озабоченность совместными учениями США и Южной Кореи

14:54
Кирби: Вашингтон не хочет эскалации на Украине до конфликта между Россией и США
В Вашингтоне не хотели бы, чтобы эскалация на Украине переросла в конфликт между Россией и США, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби телеканалу CNN.
14:50
Путин призвал рационально тратить выделяемые средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК
Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал рационально тратить средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК.
14:48
Нарышкин: США активно ведут разведку в районе Чёрного моря с применением разных технологий
Американцы очень активно ведут разведку в районе Чёрного моря и используют там различные технологические средства, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
14:46
Агент Овечкина рассказал, когда хоккеист вернётся на лёд после травмы
Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказался о травме своего клиента.
14:42
Захарова назвала русофобией призыв Британии запретить участие России на Олимпиаде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призыв британского правительства отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх является проявлением русофобии.
14:36
Газзаев — о чемпионате CAFA: такие турниры важны для того, чтобы сборная России жила
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возможном выступлении сборной России на чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
14:31
Песков об инциденте с американским БПЛА: отношения стран сейчас в низшей точке
Отношения России и США сейчас в низшей точке и весьма плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инциденте с американским беспилотником.
14:27
Гвардиола: теперь у Холанда есть стимул побить рекорд Месси
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у нападающего Эрлинга Холанда есть стимул побить рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.
14:21
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ
Мирный житель ДНР пострадал при обстреле со стороны украинских войск.
14:17
Усман Нурмагомедов вошёл в топ-5 рейтинга Bellator вне зависимости от весовых категорий
Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов вошёл в топ-5 рейтинга Bellator вне зависимости от весовых категорий (P4P).
14:13
Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины.
14:11
Цена барреля нефти WTI опустилась ниже $70
Цена барреля нефти WTI опустилась ниже $70, свидетельствуют данные торгов.
14:08
CNN: инцидент с беспилотником может заставить США сократить военную помощь Украине
Инцидент с падением американского беспилотника в Чёрное море может поставить вопрос о сокращении военной помощи Украине со стороны США. Об этом пишет телеканал CNN.
14:04
Макгрегор заявил, что хочет провести ещё 100 поединков
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о желании провести 100 поединков в смешанных единоборствах.
14:03
Песков: Путин 17 марта проведёт совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
Российский лидер Владимир Путин на этой неделе проведёт несколько мероприятий в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
14:02
Путин обсудит на переговорах с Асадом отношения стран и сирийское урегулирование
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе переговоров обсудят межгосударственные отношения и вопросы урегулирования ситуации в республике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
13:53
Politico: в Европарламенте просят УЕФА отстранить сборную Белоруссии от квалификации Евро-2024
Депутаты Европарламента призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Белоруссии по футболу от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года в Германии.
13:53
Песков заявил, что объявление новой мобилизации в Кремле не обсуждают
В Кремле не обсуждают возможность объявления новой волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:52
Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 160 военных на Донецком направлении
Украинская армия за сутки потеряла до 160 военных на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России.
13:48
Песков заявил, что вручение повесток гражданам для уточнения данных — обычная практика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычной практикой вручение гражданам повесток для уточнения данных.
13:48
Не вставший во время гимна районный депутат под Калугой получил повестку в военкомат
Районному депутату в Калужской области Александру Лепендину, не вставшему во время исполнения гимна России, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике. По данным военного комиссариата, повестка нужна для сверки данных воинского учёта.
13:43
Bild: «Реал» рассматривает Тухеля на пост главного тренера
Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить «Реал».
13:42
В Турции заявили о переговорах по продлению зерновой сделки на 120 дней
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.
13:35
Пензенская область вслед за Воронежской сообщила об актуализации данных воинского учёта
В Пензенской области вслед за Воронежской сообщили об актуализации данных воинского учёта.
13:33
Песков опроверг заявления о переносе российской столицы вглубь страны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о планах переноса российской столицы вглубь страны.
13:32
Жамнов допустил, что Ковальчук может вернуться в «Спартак»
Главный тренер сборной России по хоккею и «Спартака» Алексей Жамнов высказался о возможном приглашении в стан красно-белых генерального менеджера национальной команды Ильи Ковальчука.
13:32
Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в населённом пункте Новоданиловка в Запорожской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.
13:29
«Транснефть» обнаружила взрывные устройства на НПС нефтепровода в Брянской области
«Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, возможно, сброшенные с дронов, сообщил представитель компании.
13:29
В Кировской области житель Вятских Полян открыл стрельбу из окна
Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
13:28
Власти Словакии рассмотрят вопрос о передаче МиГ-29 на Украину
На заседании правительства Словакии обсудят передачу имеющихся в республике истребителей МиГ-29 Украине, заявил глава Минобороны Ярослав Надь в эфире телеканала ТАЗ.
13:27
УЕФА не возражает против участия сборной России в чемпионате Центральной Азии
В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что возможное участие сборной России в первом чемпионате Центральной Азии не противоречит решению исполнительного комитета.
13:25
Пригожин: отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Зализнянское в районе Артёмовска
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населённый пункт Зализнянское в районе Артёмовска (Бахмута), сообщил основатель компании Евгений Пригожин.
13:19
Минобороны России: в Запорожской области сбит украинский Ми-8
Российский истребитель сбил в Запорожской области украинский военный вертолёт Ми-8.
13:18
AD: суд возобновил расследование уголовного дела Промеса
Суд Амстердама принял решение о возобновлении расследования уголовного дела в отношении нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.
13:17
Российские военные за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении более 235 бойцов ВСУ
Российские военные из группировки войск «Центр» нанесли удары по украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, в результате чего как в ЛНР, так и в ДНР были уничтожены более 235 военнослужащих ВСУ.
13:14
Пранкеры Вован и Лексус провели разговор с главой ЕЦБ Лагард от имени Зеленского
Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор об инфляции в Европе с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард от имени президента Украины Владимира Зеленского.
13:14
Шульгинов: Россия за три года восстановит работу тепло- и гидрогенерации новых территорий
Россия планирует за три года восстановить работу объектов тепловой и гидрогенерации до мощности 3,5 ГВт на новых территориях, заявил российский министр энергетики Николай Шульгинов.
13:09
Писарский: у меня фарт не пропал, ещё успею забить в РПЛ
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о своей голевой серии в чемпионате России.
13:05
Синоптик Шувалов: температура воздуха в Москве соответствует 8—9 апреля
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в Москве и Московской области в ближайшие дни.
12:58
Камоцци считает, что у Абаскаля есть причина не ставить Бальде в стартовый состав
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что нападающий Кейта Бальде не выходит на поле из-за дисциплинарного наказания от Гильермо Абаскаля.
12:55
Минюст: Россия вправе приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения
Включение России Евросоюзом в чёрный список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере является основанием для остановки соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, сообщает пресс-служба Минюста.
12:53
Эрдоган заявил, что власти построят 319 тысяч домов для пострадавших от землетрясений
Власти Турции планируют возвести 319 тыс. домов и передать их пострадавшему от землетрясений населению, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
12:52
Губерниев — о предложении Матыцина провести игры ШОС в России: любые соревнования — это прекрасно
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении министра спорта РФ Олега Матыцина провести первые игры ШОС в России.
12:50
В США обеспокоены возможностью России получить доступ к американским технологиям БПЛА
Россия может получить доступ к американским технологиям после инцидента с беспилотником, который упал в Чёрное море. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Александр Виндман.
12:42
В ФХР сообщили, что Жамнов не уведомил организацию о решении возглавить «Спартак»
В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов не уведомил организацию о решении возглавить «Спартак».
12:41
Минэнерго рассчитывает, что цены на бензин и дизтопливо в 2023 году будут в рамках инфляции
Минэнерго России рассчитывает, что динамика цен на бензин и дизельное топливо в текущем году сохранится в пределах инфляции.
12:37
Уровень газификации в России достиг 73%
Уровень газификации в России достиг 73%, заявил глава Минэнерго страны Николай Шульгинов.
12:35
Канчельскис: сына не берут на работу в Англии, так как отец играл за сборную России
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что его сына не берут на работу в Англии из-за его выступлений за национальную команду.
12:29
Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Папа Римский Франциск прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры.
12:25
Sport: ПСЖ предложит новый контракт Рамосу
Защитник ПСЖ Серхио Рамос может продолжить сотрудничество с французским клубом.