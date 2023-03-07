Arirang: сестра Ким Чен Ына пригрозила США и Южной Корее ответом на их совместные учения

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу и Вашингтону быстрыми и масштабными действиями в случае, если Южная Корея и США будут продолжать наращивать совместные военные учения, передаёт Arirang News. Ким Ё Чжон дала понять, что Северная Корея может запустить больше ракет в направлении Тихого океана, и, если США их перехватят, руководство страны будет рассматривать это как объявление войны.

Влиятельная сестра лидера Северной Кореи повторяет угрозы в ответ на совместные учения Сеула и Вашингтона. Она предостерегает, что режим предпримет быстрые и всеобъемлющие действия, если союз будет наращивать свои совместные военные учения. Корреспондент при Министерстве обороны Ким Джонсон расскажет о подробностях.

Новое предостережение от Северной Кореи. Влиятельная сестра лидера Ким Ё Чжон утром во вторник пригрозила предпринять быстрые всеобъемлющие действия в ответ на продолжающиеся совместные учения Южной Кореи и США, сообщает центральное новостное агентство Северной Кореи. Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи не предоставил дальнейших комментариев, кроме того, что военные остаются на посту.

ПОЛКОВНИК ЛИ СОНДЖУН, директор по связям с общественностью управления безопасности: Южнокорейская и американская разведки работают в тесном сотрудничестве, чтобы внимательно следить за передвижениями в Северной Корее, и наша армия начеку.

Предостережение со стороны Ким последовало вскоре после совместных учений в понедельник, когда США развернули способный переносить ядерный заряд бомбардировщик дальнего действия Б-52 «Стратофортресс» на Корейском полуострове. Б-52 «Стратофортресс» пролетел в составе группы над западным побережьем страны вместе с южнокорейским самолётом F-15K и KF-16. Воздушные силы готовятся к «Щиту свободы» на следующей неделе — крупнейшим совместным военным учениям за пять лет. Пхеньян обеспокоен этой демонстрацией крепости связей с Вашингтоном.

По словам Ким Ё Чжон, Северная Корея внимательно следит за каждым шагом. Она также обвинила союзников в наращивании напряжения. Как отметил один из экспертов, эти слова в скором времени могут вылиться в действия.

ПАРК ВОН-ГОН, профессор женского университета Ихва: Один из ответов, который мы можем представить со стороны Северной Кореи, — это очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Мы также не должны исключать возможности проведения седьмого ядерного испытания.

Ким намекнула, что Северная Корея может запустить больше ракет в направлении Тихого океана, и, если США их перехватят, руководство страны будет рассматривать это как объявление войны. Тем временем, союзники провели ещё один раунд авиационных учений во вторник. Около десятка самолётов приняли участие в учениях по взлёту и аварийной посадке в южнокорейской провинции Кёнсан-Намдо.

Дата выхода в эфир 07 марта 2023 года.