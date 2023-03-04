CNA Оригинал

CNA: США и Южная Корея проведут крупнейшие за последнее время военные учения

Материал представлен в переводе ИноТВ
Военные США и Южной Кореи собираются провести крупнейшие военные манёвры, передаёт CNA. Пхеньян уже пригрозил беспрецедентно сильным ответом на это, хотя Вашингтон уверяет, что характер учений повседневный и исключительно оборонительный.
США и Южная Корея собираются провести свои крупнейшие за последние годы комбинированные военные учения. Они планируют, что крупномасштабные ракетные манёвры состоятся в марте и продлятся более 10 дней. Они стараются укрепить совместное сдерживание против растущей ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.
 
ЛИ СУН-ДЖУН, глава по связям с общественностью Генерального штаба Южной Кореи: Совместные учения Freedom Shield («Щит свободы». — ИноТВ) призваны укрепить средства реагирования альянса благодаря тому, что их сценарий сконцентрирован на изменчивых угрозах и обстановке в области безопасности, таких как ядерная и ракетная программы Северной Кореи, а также на уроках, извлечённых из последних войн и конфликтов.
 
Официальные лица говорят, что учения также будут сосредоточены на предотвращении войны и снижении напряжённости благодаря механизмам совместного управления кризисами, а также мастерству ведения войны.
 
Местные СМИ сообщали, что Япония, как ожидается, тоже частично будет принимать участие в манёврах. В прошлый раз учения вызвали резкую реакцию со стороны Северной Кореи. Пхеньян ранее предупреждал Сеул и Вашингтон о «беспрецедентно сильных противомерах», если в этом году такие учения будут проведены. А США говорят, что эти учения носят повседневный и исключительно оборонительный характер.
 

Дата выхода в эфир 03 марта 2023 года.  

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNA Сингапур Азия
теги
ракета Северная Корея США учения Южная Корея ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров