CNA: США и Южная Корея проведут крупнейшие за последнее время военные учения

Военные США и Южной Кореи собираются провести крупнейшие военные манёвры, передаёт CNA. Пхеньян уже пригрозил беспрецедентно сильным ответом на это, хотя Вашингтон уверяет, что характер учений повседневный и исключительно оборонительный.
США и Южная Корея собираются провести свои крупнейшие за последние годы комбинированные военные учения. Они планируют, что крупномасштабные ракетные манёвры состоятся в марте и продлятся более 10 дней. Они стараются укрепить совместное сдерживание против растущей ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.
ЛИ СУН-ДЖУН, глава по связям с общественностью Генерального штаба Южной Кореи:Совместные учения Freedom Shield («Щит свободы». — ИноТВ) призваны укрепить средства реагирования альянса благодаря тому, что их сценарий сконцентрирован на изменчивых угрозах и обстановке в области безопасности, таких как ядерная и ракетная программы Северной Кореи, а также на уроках, извлечённых из последних войн и конфликтов.
Официальные лица говорят, что учения также будут сосредоточены на предотвращении войны и снижении напряжённости благодаря механизмам совместного управления кризисами, а также мастерству ведения войны.
Местные СМИ сообщали, что Япония, как ожидается, тоже частично будет принимать участие в манёврах. В прошлый раз учения вызвали резкую реакцию со стороны Северной Кореи. Пхеньян ранее предупреждал Сеул и Вашингтон о «беспрецедентно сильных противомерах», если в этом году такие учения будут проведены. А США говорят, что эти учения носят повседневный и исключительно оборонительный характер.
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