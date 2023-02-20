BFM TV: Северная Корея пригрозила превратить Тихий океан в испытательный «полигон»

15:56
Политический обозреватель Дор: американцы понятия не имеют о ситуации на Украине
Политический обозреватель Джимми Дор в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи заявил, что американцы понятия не имеют ни о том, что происходит на Украине.
15:50
Известный фанат «Спартака» — о нападении на россиянина в Швейцарии: он же не пришёл на трибуны с серпом и молотом
Известный фанат «Спартака» Олег Семёнов (Мосфильмовский) не считает, что национальность сына пресс-атташе «Арсенала» Артёма Овсянникова стала причиной нападения на него в Швейцарии.
15:49
Путин направил обращение к участникам Ассамблеи глав государств стран — членов Африканского союза
Российский лидер Владимир Путин направил обращение к участникам Ассамблеи глав государств и правительств стран — членов Африканского союза.
15:45
В Приднестровье назвали контрпродуктивными слова молдавского премьера о выводе миротворцев
Слова премьер-министра Молдавии Дорина Речана о необходимости демилитаризации Приднестровья и вывода оттуда российских миротворцев являются контрпродуктивными. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
15:45
Известный фанат «Спартака» объяснил причины нападения на россиянина в Швейцарии
Известный фанат «Спартака» Олег Семёнов (Мосфильмовский) высказался по поводу нападения на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Артёма Овсянникова во время матча «Базеля» с «Серветтом».
15:43
Концерн Boeing поставит Израилю 25 истребителей F-15
Американский концерн Boeing поставит Израилю 25 новейших истребителей F-15, с возможностью удвоить партию в будущем.
15:43
Задержан подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве
Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство девушки в Новой Москве.
15:35
AP: США связывались с Россией для исключения ЧП во время визита Байдена в Киев
Соединённые Штаты связывались с Россией незадолго до визита американского лидера Джо Байдена для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между ядерными державами.
15:22
В ДНР заявили о пострадавшем при обстреле Донецка со стороны ВСУ мирном жителе
Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
15:22
Александрова снялась с турнира WTA в Дубае
Российская теннисистка Екатерина Александрова пропустит турнир WTA в Дубае (ОАЭ) из-за болезни.
15:18
Мантуров посетил ОАЭ с рабочим визитом
Зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во главе российской делегации посетил ОАЭ для участия в Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2023.
15:13
Байден заявил, что Украину впереди ждут «тяжёлые дни, недели и годы»
Президент США Джо Байден во время визита в Киев, говоря о ситуации на Украине, заявил, что впереди страну ждут «тяжёлые дни, недели и годы».
15:10
Футболист «Зенита» Ренан: мне выпал большой шанс проявить себя
Новичок «Зенита» Роберт Ренан поделился эмоциями после прибытия в расположение петербургского клуба.
15:09
Байден уехал из Киева
Президент США Джо Байден уехал из Киева.
15:03
Байден заявил об обещании передать Украине около 700 танков
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники пообещали передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.
15:03
В Варшаве вводят запрет на ношение оружия на время визита Байдена
Пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак заявил, что в городе вводится запрет на ношение оружия на время визита президента США Джо Байдена.
15:03
Минобороны России: шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
Минобороны России сообщило, что в понедельник, 20 февраля, в результате грубого нарушения требований безопасности военными ЗВО в Курской области произошёл пожар в блиндаже.
15:01
Индекс блинов в Удмуртии вырос на 7% за год
Аналитики Удмуртстата провели исследование и выяснили, что себестоимость блинов в Удмуртии за год увеличилась на 7% за счёт подорожания ряда продуктов.
15:00
Тарасова отреагировала на новость о поражении головного мозга у Костомарова
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова поражена четверть головного мозга.
14:59
В Лобне в результате пожара в магазине погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в двухэтажном магазине одежды в подмосковной Лобне.
14:52
Мужской и женский чемпионаты мира по боксу станут главными отборочными соревнованиями к Олимпиаде-2024
Мужской и женский чемпионаты мира по боксу 2023 года станут квалификационными соревнованиями к Олимпиаде-2024.
14:51
Командир группы спецназа Злой заявил о стабильно напряжённой ситуации в Энергодаре
Командир группы спецназначения в городе Степан Лопатин с позывным Злой сообщил, что ситуация в Энергодаре и его окрестностях остаётся стабильно напряжённой, фиксируются постоянные обстрелы со стороны украинских военных.
14:44
«Союз МС-22» вернут на Землю в конце марта
Руководитель полёта российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьёв в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что повреждённый корабль «Союз МС-22» планируется вернуть на Землю в конце марта.
14:43
ФСБ задержала более 30 человек в трёх регионах по делу о хищениях в ПФР
В Ингушетии, Северной Осетии и Москве задержаны более 30 человек по делу о хищениях в ПФР.
14:40
Генпрокуратура России признала нежелательной литовскую организацию «Лига свободных наций»
По решению Генпрокуратуры России литовская иностранная неправительственная организация Free Nations League («Лига свободных наций») признана нежелательной.
14:39
В Казани 32 тысячи билетов приобрели по Пушкинской карте в 2022 году
Учреждения культуры Казани реализовали 32 тыс. билетов на различные события по Пушкинской карте в 2022 году.
14:37
В Тульской области назвали высокооплачиваемые вакансии для вахтовиков в феврале
Сервис по поиску работы HeadHunter опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий вахтовым методом в Тульской области за февраль 2023 года.
14:36
В комиссии по этике ФФККР рассмотрят заявления Плющенко
Председатель комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер ответила на вопрос о том, будут ли обсуждаться заявления Евгения Плющенко.
14:35
На сайте МЭШ выложили видеоразборы заданий для подготовки к ЕГЭ
В библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) выложили видеообъяснения с разбором заданий Единого государственного экзамена, чтобы помочь школьникам подготовиться.
14:35
В Харьковской области ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27
Истребительная авиация ВКС России в ходе воздушного боя в Харьковской области сбила самолёт Су-27 украинской армии.
14:34
Минобороны России сообщило об освобождении Парасковиевки в ДНР
В Минобороны России сообщили об освобождении населённого пункта Парасковиевка в Донецкой Народной Республике.
14:33
Аналитик Жидкова: рефинансирование банковского кредита в ряде случаев может быть невыгодно
Руководитель отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Ольга Жидкова рассказала, что рефинансирование кредита и реструктуризация задолженности в некоторых случаях могут быть невыгодны.
14:32
ВС России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области и ДНР
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области и ДНР.
14:32
Диетолог Шестакова напомнила, что тёртые овощи помогут сделать блины полезнее
Врач-диетолог Ольга Шестакова рассказала, что цельнозерновая мука, перетёртые овощи и диетические добавки могут помочь сделать блины полезнее.
14:31
«Базель» отправил письмо с извинениями пострадавшему от местных болельщиков россиянину
«Базель» направил письмо с извинениями пострадавшему от местных болельщиков сыну пресс-атташе тульского «Арсенала» Артёму Овсянникову.
14:30
Кабмин ФРГ: сотрудники МИД Германии помогали переводить беседу пранкеров с Меркель
Переводчики МИД Германии помогали при общении пранкеров под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-канцлером Ангелой Меркель.
14:29
Российские войска уничтожили две гаубицы Д-30 и РЛС AN/TPQ-37 на Краснолиманском направлении
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили две гаубицы Д-30 и РЛС AN/TPQ-37 на Краснолиманском направлении.
14:25
Врач Хухрев предупредил о возможных осложнениях при самолечении антибиотиками
Врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев предупредил о возможных последствиях бесконтрольного приёма антибиотиков для здоровья.
14:24
Корабль «Союз МС-23» доставит на МКС в три раза больше продуктов, чем обычно
Корабль «Союз МС-23» доставит на Международную космическую станцию (МКС) в три раза больше продуктов питания, чем при обычном полёте. Об этом заявил руководитель полёта российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьёв.
14:24
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замминистра просвещения Раковой
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования Максима Инкина и Артура Стеценко, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других.
14:23
В Кирове построят 17 домов для переселенцев из ветхого жилья до конца 2023 года
В Кирове планируется строительство 17 домов для переселения жителей из аварийного жилья до конца 2023 года.
14:23
Источник: у Костомарова поражена четверть головного мозга
Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
14:19
Зеленский назвал переговоры с Байденом важными и полезными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом были очень важными и полезными.
14:19
Профессор Семёнова рекомендовала заменить поваренную соль на сванскую
Заместитель директора по научной работе ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, доктор технических наук, профессор Анастасия Семёнова дала советы, как снизить уровень потребления соли.
14:17
В ходе опроса россияне рассказали, чего ждут от технологий будущего
Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» опубликовал результаты исследования, в ходе которого россияне поделились своим видением того, как в будущем будут использоваться передовые технологии в доме.
14:16
Кудерметова проиграла Калининой на старте турнира в Дубае
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Дубае (ОАЭ).
14:15
«Руспродсоюз»: индекс блинов в России вырос на 7,26% за год
В «Руспродсоюзе» рассказали, что стоимость приготовления блинов в России за год выросла на 7,26% за счёт подорожания ряда продуктов.
14:14
Врач Кривцова: употребление блинов противопоказано людям с диабетом и болезнями ЖКТ
Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова посоветовала людям с диабетом и с заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.
14:13
Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве Воробьёвской набережной в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году приведут в порядок и благоустроят Воробьёвскую набережную и Аллею Славы.
14:12
Экономист Сафонов перечислил основные тренды рынка труда в России
Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал о сложившихся в текущих условиях основных тенденциях отечественного рынка труда.