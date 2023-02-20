BFM TV: Северная Корея пригрозила превратить Тихий океан в испытательный «полигон»

В ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи КНДР снова запустила две баллистические ракеты в Тихий океан, пишет BFM TV. Влиятельная сестра Ким Чен Ына подчеркнула, что частота таких испытаний напрямую зависит от «характера действий американских войск».

Утром в понедельник Северная Корея запустила две баллистические ракеты, а затем напрямую пригрозила Сеулу и Вашингтону, которые проводят совместные военные учения, сообщает BFM TV. «Частота использования Тихого океана как нашего полигона зависит от характера действия американских войск», — приводит государственное информагентство ЦТАК заявление Ким Ё Чжон, сестры Ким Чен Ына.

В субботу Северная Корея похвалила своих солдат за проведение «внезапного учебного пуска» ракет, напоминает французский сайт. В то же время южнокорейские специалисты указывают на то, что между приказом и его исполнением прошло девять часов. Ким Ё Чжон в ответ на эту критику заявила о «попытке преуменьшить степень готовности ракетных войск КНДР».

Со своей стороны Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш осудил действия Северной Кореи и призвал Пхеньян прекратить «провокации». «Генеральный секретарь решительно осуждает запуск КНДР ещё одной баллистической ракеты межконтинентальной дальности», — цитирует BFM TV официальное коммюнике его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика, опубликованное в воскресенье.