Arirang: на крупнейшем параде в КНДР показали межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения

В Северной Корее в среду состоялся крупнейший в истории страны военный парад, на котором были представлены усовершенствованные межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17», передаёт телеканал Arirang. На торжественном ночном мероприятии, посвящённому 75-летию Корейской народной армии, присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с женой и дочерью.

Появились подробности о военном параде в Северной Корее, на котором, вероятно, была продемонстрирована последняя межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17». Государственные СМИ КНДР сообщили, что на мероприятии присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. С подробностями наш корреспондент.

Северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын присутствовал на параде в честь 75-летия армии страны в среду вечером вместе со своей дочерью и женой. В четверг Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что северокорейский лидер прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне со своей семьёй и наблюдал за ночным событием. Ранее южнокорейские СМИ передавали, что смотр начался около 20:30 и были продемонстрированы новейшие межконтинентальные баллистические ракеты КНДР наряду с другими передовыми вооружениями в ходе крупнейшего в истории страны военного парада.

На кадрах, сделанных компанией Maxar Technologies, среди множества вооружений, движущихся по площади, были замечены ракеты, похожие на «Хвасон-17». Как сообщается, «Хвасон-17» является крупнейшей в мире дорожно-мобильной межконтинентальной баллистической ракетой на жидком топливе и способна достичь материковой части Соединённых Штатов. Хотя эта ракета была впервые представлена в апреле прошлого года, аналитики полагают, что «хвасоны», которые были продемонстрированы в среду, вероятно, оснащены твердотопливными двигателями, которые Пхеньян испытал в середине декабря.

Местные СМИ также обнаружили твердотопливные ракеты средней и большой дальности. Для мероприятия мобилизовали около 22 тысяч человек, что делает нынешний парад самым масштабным из когда-либо проводившихся за всю историю КНДР. Это уже пятый парад подряд, который Северная Корея проводит посреди ночи, предположительно ради большей зрелищности. В четверг Министерство обороны Южной Кореи сообщило журналистам, что кадры парада анализируются.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2023 года.