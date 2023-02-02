Bloomberg: Северная Корея заявила, что дверь для переговоров с США закрыта

МИД Северной Кореи выпустил официальное заявление, в котором говорится, что КНДР не заинтересована в диалоге с США, сообщает Bloomberg. Издание предполагает, что в ближайшее время Пхеньян может осуществить новые военные испытания.

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что дверь для переговоров с США о свёртывании ядерного арсенала остаётся закрытой, сообщает Bloomberg. «КНДР не заинтересована в каких-либо контактах или диалоге с США, пока они проводят свою враждебную политику и линию на конфронтацию», — приводит издание официальное сообщение.

Bloomberg уточняет, что такие заявления министерства — это одна из самых высоких форм общения Северной Кореи с внешним миром. В последний раз они появились в декабре, после чего Пхеньян провёл запуск двух баллистических ракет малой дальности.

«Военно-политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе достигла крайней красной черты из-за безрассудных военно-конфронтационных манёвров и враждебных действий США и их вассалов, — говорится в сообщении. — Чем опаснее становится угроза США для КНДР, тем сильнее прямо пропорциональная обратная реакция, с которой США столкнутся».

США и Южная Корея провели в среду совместные воздушные учения, в которых участвовали стратегический бомбардировщик B-1B и истребители-невидимки F-22 и F-35B. И министр обороны США Ллойд Остин заявил, что совместные учения будут продолжены. «Я бы просто сказал, что нашей целью было и остаётся обеспечение большей безопасности и стабильности во всём регионе», — заявил Остин.

США и Южная Корея планируют провести в феврале командно-штабные учения, чтобы изучить возможный ответ на ядерную атаку со стороны Северной Кореи. Южная Корея также планирует на этой неделе испытать новую баллистическую ракету.

Вообще новый президент Южной Кореи возобновил военные учения с США, которые были во многом приостановлены во время правления в США президента Трампа. Тот рассчитывал, что этот шаг поможет достигнуть прогресса на ядерных переговорах с Северной Кореей, однако они окончились безрезультатно.

В прошлом году Северная Корея стала иначе реагировать на учения Южной Кореи и США, устраивала провокации прямо во время их хода. А Ким Чен Ын в своём новогоднем обращении обещал значительно увеличить ядерный арсенал своего государства.

Однако если в прошлом году КНДР запустила рекордное количество баллистических ракет, то в 2023-м — пока только одну. Но в этом месяце можно ожидать новые запуски, связанные с важными событиями для Северной Кореи: годовщина основания армии 8 февраля и день рождения умершего лидера Ким Чен Ира 16 февраля, предупреждает Bloomberg.