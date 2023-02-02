Le Monde: тотальная конфронтация — Пхеньян пригрозил ответить США и Южной Корее на воздушные манёвры над Жёлтым морем

Военно-воздушные силы Южной Кореи и США провели совместные учения с использованием стратегических бомбардировщиков и истребителей-невидимок, сообщает Le Monde. Власти Северной Кореи пригрозили, что такие действия могут вызвать «тотальную конфронтацию».
Южная Корея и США организовали 1 февраля совместные воздушные манёвры с участием американских стратегических бомбардировщиков и истребителей-невидимок, пишет Le Monde.
В манёврах участвовали стратегический бомбардировщик B-1B, американские истребители-невидимки F-22 и F-35B и истребитель F-35A от Южной Кореи. Самолёты пролетели над Жёлтым морем, которое расположено между Корейским полуостровом и Китаем.
Это первые подобные учения в этом году. Но прежде министр обороны США Ллойд Остин и его южнокорейский коллега заявили, что таких манёвров теперь будет больше, а их сотрудничество в области безопасности расширится.
Представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи отреагировал на эти манёвры, заявив, что Соединённые Штаты «вызовут тотальную конфронтацию» с Пхеньяном. Как отмечает автор статьи, все совместные военные манёвры США и Южной Кореи «приводят в бешенство» Пхеньян, который рассматривает их как репетицию возможного вторжения и часто отвечает угрозами и учениями со своей стороны.
«Эти совместные воздушные учения демонстрируют готовность и способность Соединённых Штатов обеспечить широкое, сильное и надёжное сдерживание против ядерных и баллистических угроз со стороны Северной Кореи», — заявили в Министерстве обороны Южной Кореи. Сеул хочет убедить в поддержке Вашингтона свою общественность, которая испытывает всё большую обеспокоенность. Дело в том, что в прошлом году Северная Корея провозгласила себя «необратимой» ядерной державой и провела рекордное количество ракетных испытаний, пишет Le Monde.
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