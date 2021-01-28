CNA: в Ухани наконец идёт расследование ВОЗ, но нет гарантий, что оно даст ответы Учёные из ВОЗ, прибывшие в Китай для расследования происхождения COVID-19, покинули отель, где они в течение 14 дней находилась на карантине, и теперь готовы к посещению объектов и к общению с представителями китайской стороны, передаёт CNA. Между тем в ВОЗ заявили об отсутствии гарантий того, что нынешнее расследование даст какие-либо ответы. 28 января 2021 CNA

Президент Сингапура: несмотря на различия, у нас с Россией установилась «давняя дружба» Несмотря на расстояния и различия, между Россией и Сингапуром сложилась «давняя дружба», — об этом, как сообщает Channel NewsAsia, заявила сингапурский лидер Халима Якоб. «Нашей доброй дружбе уже 50 лет. Мы с нетерпением ждём укрепления этих отношений в ближайшие 50 лет и далее», — подчеркнула она. 14 ноября 2018 CNA

Channel NewsAsia: в отличие от Сирии Россия завоёвывает Ливан «мягкой силой» Россия открывает в Ливане курсы русского языка, способствует восстановлению инфраструктуры, занимается репатриацией беженцев. Как отмечает Channel NewsAsia, ссылаясь на материал AFP, Россия использует «мягкую силу», чтобы укрепиться в этой стране и увеличить своё влияние. 30 августа 2018 CNA

Министр транспорта Малайзии: убедительных доказательств причастности России к крушению MH17 нет По словам министра транспорта Малайзии Энтони Лока, в опубликованном на прошлой неделе докладе следственной группы JIT нет убедительных доказательств, указывающих на Россию. Как сообщил министр изданию Channel News Asia, решение о дальнейших действиях страны будет приниматься с учётом дипломатических отношений и на основании исчерпывающих доказательств. 31 мая 2018 CNA

Chanel News Asia: низкий социальный рейтинг китайцев не даёт им покупать билеты на самолёты и поезда Введённая три года назад система оценки социального рейтинга граждан Китая уже приносит свои плоды: миллионы китайцев с плохим рейтингом не могут купить билеты на самолёт или поезд, передаёт Chanel News Asia. При этом граждане с высоким рейтингом будут вознаграждаться правительством. 17 марта 2018 CNA

Лавров уличил президента США во лжи о ПРО в Европе В 2009 году Обама обещал отменить создание противоракетного щита в Европе, если главная угроза - ядерный Иран - исчезнет. Однако, как отмечает министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Channel News Asia, выясняется, что тогда президент США говорил неправду. 5 августа 2015 CNA