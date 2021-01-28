CNA
Учёные из ВОЗ, прибывшие в Китай для расследования происхождения COVID-19, покинули отель, где они в течение 14 дней находилась на карантине, и теперь готовы к посещению объектов и к общению с представителями китайской стороны, передаёт CNA. Между тем в ВОЗ заявили об отсутствии гарантий того, что нынешнее расследование даст какие-либо ответы.
Несмотря на расстояния и различия, между Россией и Сингапуром сложилась «давняя дружба», — об этом, как сообщает Channel NewsAsia, заявила сингапурский лидер Халима Якоб. «Нашей доброй дружбе уже 50 лет. Мы с нетерпением ждём укрепления этих отношений в ближайшие 50 лет и далее», — подчеркнула она.
Россия открывает в Ливане курсы русского языка, способствует восстановлению инфраструктуры, занимается репатриацией беженцев. Как отмечает Channel NewsAsia, ссылаясь на материал AFP, Россия использует «мягкую силу», чтобы укрепиться в этой стране и увеличить своё влияние.
По словам министра транспорта Малайзии Энтони Лока, в опубликованном на прошлой неделе докладе следственной группы JIT нет убедительных доказательств, указывающих на Россию. Как сообщил министр изданию Channel News Asia, решение о дальнейших действиях страны будет приниматься с учётом дипломатических отношений и на основании исчерпывающих доказательств.
Введённая три года назад система оценки социального рейтинга граждан Китая уже приносит свои плоды: миллионы китайцев с плохим рейтингом не могут купить билеты на самолёт или поезд, передаёт Chanel News Asia. При этом граждане с высоким рейтингом будут вознаграждаться правительством.
В 2009 году Обама обещал отменить создание противоракетного щита в Европе, если главная угроза - ядерный Иран - исчезнет. Однако, как отмечает министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Channel News Asia, выясняется, что тогда президент США говорил неправду.
Украинский снаряд, попавший в жилую зону на территории России, стал причиной гибели одного россиянина, сообщает Channel News Asia. МИД РФ собирается провести расследование инцидента и обещает дать ответ на опасный рост напряжения на российско-украинской границе.