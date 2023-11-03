CNA: «впервые со времён администрации Обамы» — Китай обсудит с США контроль над ядерным оружием

На следующей неделе в США прибудет китайская делегация, чтобы обсудить контроль над ядерным оружием, сообщает CNA. Это будет первый подобный диалог со времён администрации Обамы. Однако, как отмечается в материале, в результате этой встречи вряд ли будут установлены ограничения для ядерных сил обеих стран.

Китай подтвердил, что проведёт переговоры с Соединёнными Штатами, чтобы обсудить контроль над ядерным оружием. Как заявили в Пекине, высшее должностное лицо их департамента по вопросам контроля над вооружениями возглавит делегацию, которая посетит Вашингтон на следующей неделе. Это будет первый подобный диалог со времён администрации Обамы.



ВАН ВЭНЬБИНЬ, официальный представитель МИД КНР: Китай поддерживает тесное общение с крупными мировыми державами по вопросу контроля над вооружениями и нераспространения. В соответствии с планами, согласованными обеими сторонами, Китай и США проведут диалог и обмен мнениями по широкому спектру вопросов, таких как реализация международных соглашений по контролю над вооружениями.



По данным The Wall Street Journal, на этой встрече основное внимание будет сосредоточено на сокращении рисков просчёта в отношениях между США и Китаем. Как ожидается, американские официальные лица зададут Пекину вопросы по его ядерной политике. Однако в результате этой встречи вряд ли будут установлены ограничения для ядерных сил обеих стран.



На протяжении многих лет ядерный арсенал Китая был меньше арсеналов США и России, однако, по имеющейся информации, он сейчас расширяется. Как сообщается, по состоянию на май у Пекина было более 500 действующих ядерных боеголовок. Ожидается, что к концу этого десятилетия их количество увеличится в два раза.



Дата публикации 02 ноября 2023 года.