CNA: Северная Корея вот-вот запустит на орбиту спутник-шпион, предупреждают в Сеуле

Северная Корея готовится к запуску разведывательного спутника, сообщает CNA со ссылкой на заявления южнокорейских разведслужб. По информации канала, в Сеуле подчёркивают, что нынешняя попытка Пхеньяна вывести на орбиту полезный груз, вероятно, станет успешной — благодаря помощи, оказанной Россией.

Разведслужбы Южной Кореи сообщили, что Пхеньян, вероятно, получил от России консультационную поддержку в плане технологий производства спутников в обмен на поставки оружия для украинской кампании Москвы.

В Сеуле говорят, что инициатива Пхеньяна по запуску спутника-шпиона вышла на последний, подготовительный этап, и вероятность успешного пуска благодаря консультациям Москвы является высокой. Ранее Северная Корея после двух безуспешных попыток запустить такой спутник в нынешнем году обещала предпринять ещё одну в октябре.

Южная Корея также сообщает, что с начала августа Пхеньян успел отправить в Москву десять партий военного оборудования. По некоторым данным, в партии вошли более миллиона артиллерийских снарядов; примерно столько Москва расходует в ходе своей украинской кампании за два месяца.

Ю САНБОМ, член парламента Южной Кореи: Чтобы обеспечить российские потребности в снарядах, Северная Корея вывела свои заводы на полную мощность. Кроме того, Северная Корея для наращивания темпов производства привлекла к нему гражданские заводы и мобилизовала граждан.

В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился на российском Дальнем Востоке с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит подогрел слухи о том, что Москва поможет Пхеньяну с космической программой в обмен на поставки оружия.

США, Япония и Южная Корея подтвердили, что поставки оружия России начались, и осудили КНДР за такой шаг. Северная Корея и Россия заявления о поставках опровергают.

Южную Корею на следующей неделе посетит глава Госдепа США Энтони Блинкен. В повестке визита — совещание, посвящённое угрозам со стороны Пхеньяна.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.