CNA: «чёрная пятница» в этом году пройдёт в США поскромнее

Уже стартовавший в Америке сезон праздничных распродаж пройдёт в нынешнем году с меньшим размахом, чем раньше, передаёт CNA. По информации канала, это связано с тем, что у потребителей стало меньше свободных денег.

«Чёрная пятница» обычно становится началом сезона покупок к праздникам, однако в нынешнем году ретейлерам в США и по всему миру придётся ради привлечения потребителей потрудиться: как сообщают аналитики, у многих покупателей бюджет оказывается ограниченным. О том, чего ждать от «чёрной пятницы — 2023» — в нашем сюжете.

По оценкам финансово-технологической компании Finder, в нынешнем году в предпраздничных распродажах, включая «чёрную пятницу» и «киберпонедельник», примут участие 132 миллиона американцев — то есть меньше, чем в прошлом году, когда на распродажах, по некоторым оценкам, закупились 140 миллионов граждан страны.

Согласно прогнозам одной аналитической компании, специализирующейся на розничной торговле, физический трафик покупателей в магазинах сократится по сравнению с прошлым годом на 3,5 процента.

Впрочем, многие, вероятно, будут совершать покупки через интернет: по данным Adobe Analytics, траты покупателей в онлайн-магазинах могут вырасти почти на 6 процентов, достигнув 9,6 миллиарда долларов. Как отмечают в компании, объёмы онлайн-продаж за минувшее десятилетие выросли более чем втрое.

По оценкам Национальной федерации ретейлеров США, рост общих объёмов праздничных продаж в интернете и в обычных магазинах в США составит в ноябре-декабре до 4 процентов — однако это самые скромные темпы за последние пять лет.

А согласно данным, собранным DeLloyd Group, люди будут тратить меньше времени на поиск подарков и покупок: в этом году среднее время поиска 5,8 недели против 7,4 недели, наблюдавшихся до пандемии. Поэтому аналитики считают, что ключевую для ретейлеров роль будут играть рекламные кампании.

Магазины уже распространяют информацию о ранних скидках в размере до 30 процентов на некоторые категории товаров как в обычных магазинах, так и в интернете. Речь о таких сетях, как Best Buy, Macy's, H&M, а также розничных интернет-магазинах вроде Shein.

Ретейлеры хотят прощупать потребительский спрос, дабы избежать дефицита товаров.

По прогнозам Mastercard, объёмы продаж электроники вырастут в этом году на 6 процентов. Также ожидается, что популярностью будут пользоваться средства для ухода за кожей и волосами.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2023 года.