Bloomberg: украинские беженцы возвращаются на родину из-за дороговизны жизни в Канаде

С начала боевых действий на Украине в Канаду уехало 200 тыс. украинских беженцев, пишет Bloomberg. Они надеялись, что страна предоставит им все условия для безбедного существования, но спустя годы наступило протрезвление. Высокие расходы на жильё, здравоохранение, питание, а также безработица вынуждают многих уехать в Европу или вернуться на родину, хотя они предпочли бы остаться, рассказывает американское издание.

С начала боевых действий на Украине Канада приняла около 200 тыс. украинских беженцев, пишет Bloomberg. Эти люди приехали в страну в надежде на лучшую жизнь в процветающем государстве, но довольно быстро наступило протрезвление. Оказалось, что жизнь в канадских городах, причём не только в крупных, но и небольших, очень дорогая.

Беженцы страдают от трат на здравоохранение и высоких цен на продукты, которые постоянно растут из-за инфляции. Но сильнее всего по их карману бьют жилищные расходы. Канадские организации социального обеспечения уже давно предупреждают, что труднее всего из-за больших арендных плат приходится самым уязвимым слоям населения, а именно людям, недавно приехавшим в страну.

Ситуацию значительно усложняет и то, что беженцы не могут найти себе хорошо оплачиваемую работу. В результате они вынуждены уезжать в Европу, где условия для беженцев более щадящие, или возвращаться на Украину, хотя они предпочли бы остаться.

Сложившаяся ситуация подводит печальный итог той мягкой миграционной политике, которую многие годы проводило правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Как и во многих других развитых странах, рождаемость в Канаде низкая, и страна пытается урегулировать демографический кризис за счёт приезжих. Но последние десятилетия реальный ВВП на душу населения в стране стагнирует, а цены на недвижимость значительно превышают доходы граждан, так что мигранты не слишком торопятся попасть в Торонто, Ванкувер, Монреаль или Калгари.