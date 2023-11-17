Bloomberg: украинские беженцы возвращаются на родину из-за дороговизны жизни в Канаде
С начала боевых действий на Украине Канада приняла около 200 тыс. украинских беженцев, пишет Bloomberg. Эти люди приехали в страну в надежде на лучшую жизнь в процветающем государстве, но довольно быстро наступило протрезвление. Оказалось, что жизнь в канадских городах, причём не только в крупных, но и небольших, очень дорогая.
Беженцы страдают от трат на здравоохранение и высоких цен на продукты, которые постоянно растут из-за инфляции. Но сильнее всего по их карману бьют жилищные расходы. Канадские организации социального обеспечения уже давно предупреждают, что труднее всего из-за больших арендных плат приходится самым уязвимым слоям населения, а именно людям, недавно приехавшим в страну.
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