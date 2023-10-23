Redacted: Трюдо пользуется конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь канадцев от внутренних проблем

Конфликт на Ближнем Востоке стал идеальной возможностью для премьер-министра Джастина Трюдо отвлечь внимание канадцев от растущего недовольства его политикой, особенно насаждением идеологии вокизма в школах, заявил в интервью Redacted канадский журналист Дэвид Крэйден. По его словам, раньше с той же целью Трюдо использовал конфликт на Украине.

Одной из самых больших угроз Джастину Трюдо за последние несколько месяцев стало единство, которое мы наблюдали среди канадцев всех вероисповеданий, собравшихся вместе и заявляющих: долой эту политику правительства Джастина Трюдо, диктаторскую цензуру, политику вокизма, пропагандирующую гендерную идеологию в школах — всё это. Правительство Трюдо изменило Канаду. Но где был сам Джастин Трюдо в течение последних нескольких дней? Возможно, события на Ближнем Востоке стали идеальным прикрытием для того, чтобы эта политика вокизма возродилась в Канаде?

Дэвид Крэйден журналист, автор статей для The Post Millennial, у него есть канал на YouTube Krayden's Right. Он следит за политикой правительства Трюдо. Дэвид, я бы хотел знать ваше мнение о событиях последних нескольких дней. Несмотря на события на Ближнем Востоке, Трюдо было практически не слышно, хотя вчера он выступил с речью о том, как это влияет на всех канадцев. Как вы считаете, как это отразится на Канаде, учитывая недовольство действиями Трюдо в последние месяцы?

ДЭВИД КРЭЙДЕН, канадский журналист: Это произошло в самый подходящий для Джастина Трюдо момент, потому что против него стало объединяться такое количество людей, которое он себе и представить не мог: мусульмане, евреи, христиане Канады. Люди всех вероисповеданий говорят: «Довольно его идеологии вокизма». Особенно они выступают против гендерной идеологии в школах. В марше 20 сентября приняли участие 1,5 миллиона человек.

И что же произошло? Появилась отличная возможность отвлечь общественность. До сих пор каждый раз, когда Трюдо хочет отвлечь внимание от внутренней политики, он приглашает Зеленского приехать в Канаду или он едет на Украину, устраивает там встречу с Владимиром Зеленским и выделяет ещё полмиллиарда долларов или ещё миллиард долларов. Так Трюдо отвлекает канадцев. Теперь у него для этого есть война на Ближнем Востоке.

И если вы осмелитесь усомниться в необходимости делать это основным приоритетом этой страны, он заклеймит вас и демонизирует, вероятно, назвав террористом или полным ненависти человеком. Он уже делал это. Он уже заклеймил родителей, которые думают, что у них должно быть право воспитывать своих детей как полных ненависти людей. Теперь перед ним открылось чистое поле. И я думаю, вы согласитесь, что эта война — отличая возможность отвлечь внимание для «лидеров вокизма», я ставлю это в кавычки.

Мы видим это в США, не так ли? В случае с вторжением в США через южную границу, десятки тысяч нелегальных мигрантов хлынули в страну через южную границу, но в это время мы отправляем дополнительно 10 миллиардов долларов, чтобы защитить Израиль. Вот куда идут эти деньги, в дополнение к сотням миллиардов, которые мы отправили Украине. Я говорил это много раз, нас обводят вокруг пальца, нас дурачат, и происходит это прямо на наших глазах. В Канаде происходит то же самое.

Дата выхода в эфир 21 октября 2023 года.