CJN: скандала с нацистом в парламенте Канады можно было избежать, опубликовав отчёты по миграции военных преступников

В 1987 году в ходе расследования было сформировано три тома отчётов с заключениями экспертов. Однако выводы комиссии до сих пор не были полностью обнародованы. При этом вопросы, касающиеся тщательной проверки подозреваемых военных преступников, а также неспособности канадского правительства привлечь их к ответственности или депортировать, до сих пор остаются актуальными, подчёркивается в статье.



Еврейские правозащитные группы уже много лет просят федеральное правительство Канады обнародовать эти отчёты целиком. Первая часть на данный момент доступна для ознакомления, однако была отредактирована. Третья часть, касающаяся иммиграционной политики канадского правительства того времени, также доступна в отредактированном виде. В то время как вторая часть из трёх, где перечислены имена военных преступников и другие важные подробности, до сих пор остаётся засекреченной, несмотря на многочисленные запросы о предоставлении доступа к этой информации.



Эти запросы вновь активизировались две недели назад, когда 98-летний Ярослав Гунька, воевавший в подразделении СС «Галичина», был удостоен оваций в парламенте во время визита в Канаду Владимира Зеленского. Позже члены парламента заявили, что они ничего не знали об этой части жизненной истории Гуньки, когда чествовали его в палате представителей. Комиссия под руководством Дешена в итоге установила, что Менгеле в Канаде не появлялся. Однако в ходе расследования была собрана информация о том, сколько военных преступников из числа пособников нацистов действительно проживали в Канаде, как они смогли туда проникнуть, а также какие законные способы доступны властям, чтобы привлечь их к ответу.

Недавнее «политическое фиаско» в Оттаве, когда в палате общин парламента Канады чествовали переехавшего в страну украинца, который воевал во время Второй мировой войны в нацистском подразделении, привело к новым призывам полностью опубликовать отчёты по итогам расследования миграции нацистских военных преступников. Эта информация могла бы помочь предотвратить подобный скандал, говорится в статье, опубликованной на портале The Canadian Jewish News.Речь идёт о расследовании, которое было организовано почти 40 лет назад, поясняется в статье. В 1985 году премьер-министр от партии консерваторов Брайан Малруни поручил судье Жюлю Дешену организовать комиссию для проверки появившихся сообщений о том, что высокопоставленный нацист Йозеф Менгеле, известный своими садистскими экспериментами в Освенциме, якобы находился в Канаде.Однако негативные последствия этого инцидента продолжают отражаться как на международном имидже Канады, так и на внутриполитической арене, отмечает The Canadian Jewish News. В результате спикер палаты представителей Энтони Рота, который пригласил Гуньку на заседание и представил его как канадского и украинского героя, подал в отставку.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне активных споров и дискуссий также принёс извинения от имени парламента, а Университет Альберты вернул полученное от семьи Гуньки пожертвование на научные исследования в размере $30 тыс. Кроме того, министр образования Польши поднял вопрос о возможности экстрадиции Гуньки для привлечения его к ответственности. А представитель Кремля заявил журналистам, что подобная неряшливость в отношении памяти жертв нацистов просто возмутительна, говорится в статье.Однако всего этого наверняка можно было бы избежать, если бы отчёты комиссии Дешена о военных преступниках в Канаде были полностью обнародованы, уверен адвокат Дэвид Мэйтас. По его мнению, если бы спикер парламента и представители Университета Альберты знали о связях Гуньки с нацистами, они бы не допустили подобных промахов. Как считает адвокат, Канаде необходимо принять закон для публикации полных отчётов, чтобы эта важная информация стала доступной для всех.По словам Мэйтаса, выводы этого расследования иллюстрируют, как иммиграционная политика Канады потерпела неудачу на многих направлениях и до, и после войны. Более того, даже в послевоенные годы многим нацистским военным преступникам было легче проникнуть в Канаду, чем еврейским беженцам, отмечают историки. «Недавнее происшествие пролило свет на эту проблему. Однако пока это не решило проблему, а лишь привлекло к ней внимание», — подчеркнул Мэйтас.По словам профессора еврейской истории Альти Родаль, которая также принимала участие в расследовании комиссии и подробно исследовала политику, позволявшую военным преступникам проникать в Канаду, она обнаружила, что существует разница между политикой правительства и его практикой. Родаль имела доступ к конфиденциальной информации канадского правительства и спецслужб, поясняется в статье. Однако её часть отчёта была опубликована только в отредактированной версии.На бумаге ограничения были строгими, поэтому приехать в Канаду было бы довольно сложно, если бы все правила и положения соблюдались полностью. Однако на практике ситуация была иной, отметила Родаль в интервью The Canadian Jewish News. Канадские иммиграционные офицеры в Европе были завалены массой заявлений от людей, желающих перебраться в страну.При этом из-за существовавшего в то время «железного занавеса» проверяющим было трудно получить доступ ко всей информации, поэтому лишь немногие иммигранты в действительности прошли надлежащую проверку, пояснила она. А после 1950 года правила въезда постепенно смягчались. Поэтому в Канаду смогли легально въезжать даже бывшие эсэсовцы, пояснила Родаль.По её словам, ограничения были частично смягчены, поскольку коммунизм стал рассматриваться как величайшая угроза для Запада. А выходцы с Украины и из стран Балтии, которые воевали в рядах нацистов, гарантированно были ярыми антикоммунистами. В результате в Канаду были допущены несколько тысяч членов подразделений Ваффен СС, сообщила Родаль, хотя вся организация СС была объявлена преступной на Международном военном процессе в Нюрнберге после войны.Хотя с тех пор прошло много лет и большинство эсэсовцев уже нет в живых, однако очень важно правдиво и подробно рассказать всю историю их преступлений, считает Родаль. «А что касается Канады, это должна быть история собственных позорных аспектов того, как её власти относились к изгнанию евреев во время войны, а также той антисемитской политики, которая была частью послевоенного периода», — подчеркнула она в интервью The Canadian Jewish News.Мэйтас также согласен с тем, что выводы расследования, проведённого комиссией Дешена, способны послужить Канаде историческим уроком. «Канада не должна быть убежищем для массовых убийц, военных преступников, людей, совершавших преступления против человечности и массовый геноцид», — заявил адвокат.По его словам, хотя за прошедшие годы система частично улучшилась, она до сих пор далека от совершенства, и преступники со всего мира по-прежнему пытаются проникнуть в Канаду под разными предлогами. «Проблемы всё ещё существуют, нам всё ещё необходимо рассмотреть эту историю, увидеть, что пошло не так — и что можно сделать, чтобы это исправить», — заключил Мэйтас в интервью The Canadian Jewish News.