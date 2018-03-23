CBC: спасённый голос Стивена Хокинга поможет заговорить и другим При разработке новой технологии, с помощью которой общался Стивен Хокинг, учёный потребовал сделать её доступной не только для себя, но и для других, передаёт CBC. Отмечается, что это открыло новые возможности людям с ограниченными возможностями. Впрочем, многочисленные нуждающиеся всё еще не могут воспользоваться ноу-хау Хокинга. 23 марта 2018 CBC

Пхёнчхан как символ провала: Олимпиада неинтересна ни корейцам, ни туристам Спустя 30 лет после летних Олимпийских игр в Сеуле, которые многие вспоминают из-за «волшебной атмосферы», сегодня ни сами корейцы, ни туристы не горят желанием покупать билеты на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Для жителей страны это слишком холодное развлечение, тем более там не за кого болеть, а туристов отпугивают длительные перелёты и цены на жильё, сообщает CBC News. 8 февраля 2018 CBC

Канадский дипломат: без России и Китая встречу по Корее нельзя назвать шагом вперёд Саммит по северокорейскому кризису в Ванкувере — это не поиск «реального пути вперёд», заявил бывший канадский дипломат Джеймс Тротьер. Без Китая и России за столом переговоров мирного урегулирования добиться не получится, передаёт его слова канадский телеканал CBC. 16 января 2018 CBC

CBC: Канада одобрила поставки оружия Украине для защиты от «российской агрессии» Канадские власти официально одобрили поставки оружия на Украину, опередив тем самым Вашингтон и послав «сильный сигнал России», сообщает CBC. По словам особого уполномоченного США на Украине Курта Волкера, у Америки нет «никаких оснований запрещать продажу оружия Киеву», однако Дональд Трамп не торопится подписывать соответствующее решение, не желая «вызвать недовольство Владимира Путина», добавляет издание. 14 декабря 2017 CBC

CBC: эстонский министр предупредил Канаду о её опасном «соседе» — России Канаде не стоит удивляться, если «Россия попытается вмешаться в её федеральные выборы в 2019», заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк на Форуме по вопросам международной безопасности в канадском Галифаксе. Он отметил, что киберугрозы не знают границ, а потому «в каком-то смысле каждая страна — это сосед России», и Канада не исключение, цитирует CBC News. 18 ноября 2017 CBC

CBC: Горбачёва ценят на Западе, но не в современной России На Западе Михаила Горбачёва уважают за его выдающиеся достижения в реформировании государства и переход от тоталитаризма к демократическим ценностям, отметил американский биограф Ульям Таубман в интервью CBC News. Однако в России Горбачёва больше критикуют, памятуя о его роли в развале Советского Союза, а также об экономическом и социальном кризисе в годы его правления. 17 октября 2017 CBC

CBC: Порошенко попросил у Трюдо спутниковые снимки российских войск Президент Порошенко просит у канадских властей не прекращать снабжать Киев спутниковыми снимками для наблюдения за перемещениями российских войск на границе России и Украины. Об этом Пётр Порошенко заявил в эксклюзивном интервью канадскому телеканалу CBC. 26 сентября 2017 CBC

CBC: «Стена скорби» убережёт россиян от героизации Сталина В России растёт почитание Сталина — одной из самых драматических фигур XX века, сообщает CBC News. И это тревожит скульптора Георгия Франгуляна, который создаёт в Москве мемориал, посвящённый жертвам сталинских репрессий. В России всё больше говорят о заслугах Сталина в подъёме страны и стали предавать забвению его репрессии. Этим памятником художник надеется «обратить вспять опасную тенденцию». 22 августа 2017 CBC

CBC: российские сыровары просят у Запада ещё 10 лет санкций Санкции Запада вредят российской экономике в целом, однако сельскому хозяйству они пошли только на пользу, сообщается на сайте CBC News. Для фермеров и производителей сыра антироссийские штрафные меры стали ценным подарком. Они надеются, что санкции будут действовать ещё как минимум десять лет, — тогда Россия начнёт поставлять свои сыры в Европу, США и Канаду. 15 августа 2017 CBC

CBC: Канада обещает прикрыть, но для Латвии российские учения — всегда нервотрёпка В Латвии опасаются грядущих российских учений «Запад», передаёт CBC News. Совладать с этой «нервотрёпкой» Латвии поможет боевая группа НАТО, костяк которой составляют канадские военные. Тем не менее, по оценкам аналитиков, в случае полномасштабного конфликта этот контингент станет всего лишь «растяжкой» на пути российских войск — они смогут занять Прибалтику всего за 36 часов. 13 мая 2017 CBC