CBC: в Канаде бьют тревогу — второй год подряд растёт уровень преступности

Число преступлений в Канаде уже второй год подряд вырастает на четыре процента, сообщает телеканал CBC со ссылкой на Статистическую службу Канады. Это касается как мелких правонарушений, так и особо тяжких преступлений. Правительство обещает принять меры, чтобы взять ситуацию под контроль.

Если вы заметили, что за последний год в вашем районе стало больше угонов легковых и грузовых автомобилей или взломов, то вы не одни. По данным Статистической службы Канады, число подобных и, на самом деле, вообще всех преступлений в стране растёт. По словам службы, в 2022 году количество и тяжесть преступлений, зарегистрированных полицией, выросли на четыре процента.

Это происходит уже второй год подряд. Сообщается, что одной из главных причин являются кражи автотранспорта. Данные свидетельствуют о том, что число угонов автомобилей выросло на 24 процента по сравнению с предыдущим годом. Всё это происходит на фоне опасений, что преступники используют сложные технологии для кражи машин и продажи их или их частей за пределами страны.

В отчёте говорится, что также растёт число ограблений, взломов и проникновений, мелких и магазинных краж. Число преступлений на почве ненависти, о которых было сообщено в полицию, выросло на семь процентов, и это после резкого скачка на 72 процента в период разгара пандемии.

Также следует отметить уровень убийств. Он растёт четвёртый год подряд на 10 процентов. В 2022 году полиция зарегистрировала 874 убийства по всей Канаде, причём число убийств выше среди коренного населения и расовых меньшинств.

Новые данные появились спустя день после того, как премьер-министр назначил нового министра юстиции, сместив Давида Ламетти и назначив депутата парламента Торонто Арефа Вирани. Сегодня Джастину Трюдо был задан вопрос о росте преступности и о том, что его правительство делает в этой связи.

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: Мы работаем с провинциями по всей стране над реформой системы освобождения под залог. Мы занимаемся укреплением способов поддержки канадцев, потому что неправильно, что в очень многих наших городах мы наблюдаем рост насильственной преступности. На это влияет множество различных факторов: необходимость реформы системы освобождения под залог как один из них, проблемы психического здоровья, возникшие в результате пандемии в эти трудные годы, — на всё это мы должны реагировать. Но дело не только в усилении мер безопасности, хотя это очень важно и мы этим занимаемся. Речь также идёт о создании более широких возможностей для молодёжи по участию в общественных организациях и возможности иметь некое наставничество и руководство, которое удерживало бы их от бандитской жизни и преступности.

По словам Трюдо, меры также включают в себя улучшение поддержки психического здоровья и сосредоточение усилий на снижении вреда, чтобы взять под контроль проблему передозировки опиоидами.

Дата выхода в эфир 28 июля 2023 года.