Time: «цикл насилия и горя» — в первом полугодии 2023-го в США зафиксировали небывалое количество массовых убийств

С 1 января по 30 июня 2023 года в США произошло 28 массовых убийств, все за исключением одного с применением огнестрельного оружия, сообщает Time. Таким образом в Соединённых Штатах был установлен очередной мрачный рекорд как минимум с 2006 года, когда в стране впервые начали вести подобную статистику.
В США установлен новый мрачный рекорд: первое полугодие 2023 года стало самым смертоносным с 2006 года по количеству массовых убийств в стране, пишет Time.
Люди гибли от рук незнакомцев и близких, в маленьких и больших городах, в собственных домах или на улице средь бела дня, говорится в статье.
С 1 января по 30 июня в США произошло 28 массовых убийств, все за исключением одного были связаны с применением огнестрельного оружия. Число погибших росло почти каждую неделю, пишет издание, называя случившееся «постоянным циклом насилия и горя».
Как напоминает Time, массовым убийством в США считается событие, когда в течение суток убивают четырёх или более человек, не включая нападавшего.
База данных, поддерживаемая Associated Press и USA Today в партнёрстве с Северо-Восточным университетом, отслеживает подобные инциденты начиная с 2006 года.
Показатель 2023 года побил предыдущий рекорд — 27 массовых убийств, который был установлен совсем недавно, во второй половине 2022 года.
Джеймс Алан Фокс, профессор криминологии Северо-Восточного университета, как указывает издание, не думал о таких рекордах около пяти лет назад, когда начал курировать эту базу данных.
«Раньше мы говорили, что их бывает от двух до трёх десятков в год, — сказал Фокс. — Тот факт, что за полгода их стало 28, — ошеломляющая статистика».
Но хаос первых шести месяцев не обрекает автоматически на подобную участь второе полугодие 2023 года, подчёркивает Time. Оставшиеся месяцы могут оказаться более спокойными, несмотря на недавний всплеск насилия в преддверии и во время Дня независимости 4 июля.
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