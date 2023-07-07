ABC News: после недавнего случая со стрелком Филадельфия взялась за борьбу с самодельным оружием

Руководство американского города Филадельфия подало в суд против производителей оружейных наборов, из которых можно изготавливать самодельное оружие, сообщает ABC News. Местные власти пошли на этот шаг после недавнего инцидента со стрелком, открывшим на улице беспорядочный огонь, в результате чего пятеро человек погибли и ещё несколько получили ранения. Этот нападавший был вооружён как раз самодельным оружием, поясняется в материале.

Этим утром, несколько дней спустя после того, как, по заявлениям полиции, этот человек открыл беспорядочный огонь в одном из районов Филадельфии, убив пять человек и ранив ещё несколько, в том числе одного младенца, город взялся за так называемое самодельное оружие. Именно такое оружие предположительно было использовано во время совершённого в понедельник нападения.



ФРЭНК ВАНОР, заместитель комиссара департамента полиции Филадельфии: Одним был AR-15, другим — оружие калибра 9 мм. В нашей лаборатории было подтверждено, что и то, и другое оружие были самодельными.



Город теперь подаёт в суд на двух производителей подобных вооружений. Речь идёт об оружии, которое можно приобрести в интернете и собрать дома, что вызывает серьёзную обеспокоенность у полиции, поскольку его нельзя отследить, при этом приобрести его можно без проверки возраста или биографии покупателя.



ДЖИМ КЕННИ, мэр Филадельфии: Производители попытались избежать ответственности, заявив, что они продают комплектующие, а не оружие. Но продаваемые ими оружейные наборы могут быть собраны в считанные минуты, по сути, любым человеком.



За последние четыре года Филадельфия зафиксировала 300-процентный рост числа самодельного оружия, использованного при совершении преступлений. А с 2017 года по стране изъятие самодельного оружия выросло почти на 1100 процентов.



РОБЕРТ БОЙС, бывший начальник сыска в департаменте полиции Нью-Йорка: Управление по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака и вооружений не знает о них. Когда вы изготавливаете это вооружение, федеральное законодательство обязывает вас позвонить в Управление по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака и вооружений и зарегистрировать его под серийным номером, но такого не происходит.



Один из изготовителей самодельного оружия, против которого подали в суд, уже столкнулся с несколькими исками в Лос-Анджелесе и Вашингтоне из-за растущих опасений по поводу насилия со стороны банд.



РОБЕРТ БОЙС: Они попадают в руки членов банд и осуждённых преступников, которые, очевидно, не могут купить оружие, поэтому они достают самодельное оружие.



АНДРЕА ФУДЖИИ, корреспондент ABC News: Производители оружия не отреагировали на новый иск. Что же касается подозреваемого в стрельбе в Филадельфии, власти говорят, что в последние дни он становился всё более беспокойным, размещая сообщения об оружии, либералах и злых духах. Сейчас он находится под стражей без возможности выйти на волю под залог.



Дата публикации 06 июля 2023 года.